हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में अब नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल

बिहार में अब नहीं चलेगी पुलिस की मनमानी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन सर्विस पोर्टल

Bihar News: बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया. जिससे पुलिस सत्यापन, शिकायत और अन्य सेवाएं अब ऑनलाइन मिलेंगी. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और थाने के चक्कर खत्म होंगे.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार बनने के बाद कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. गृह मंत्री का जिम्मा मिलने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में शनिवार (6 दिसंबर) को बिहार पुलिस ने एक बड़ी पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया. इस पोर्टल का उद्घाटन स्वयं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को पुलिस से जुड़ी हर जरूरी सेवा उनके घर बैठे मिले. अब नागरिकों को मामूली काम जैसे पुलिस सत्यापन, शिकायत दर्ज कराने या खोया-पाया की जानकारी देने के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्होंने साफ कहा कि अब थानों में मनमानी नहीं चलेगी, हर प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी.

ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे कई सेवाएं

जानकारी के अनुसार, इस नए पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन कई सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे. जिनमें पुलिस वेरिफिकेशन, ई-शिकायत दर्ज करना, दस्तावेज या सामान खोने की रिपोर्ट देना जैसी सुविधाएं शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही कोई शिकायत पोर्टल पर दर्ज होगी, वह तुरंत संबंधित थाना को भेज दी जाएगी. थाने स्तर पर प्रारंभिक जांच के बाद यदि मामला सही पाया गया तो एफआईआर भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेगी.

शिकायतकर्ता वास्तविक समय में देख पाएगा आवेदन का स्टेटस

पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिकायतकर्ता अपने आवेदन का स्टेटस वास्तविक समय में देख पाएगा. इससे लोगों का समय, ऊर्जा और पैसे तीनों की बचत होगी. साथ ही, पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी. इस मौके पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन समेत पुलिस मुख्यालय के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने इस पोर्टल को डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में मजबूत कदम बताया.

बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे सम्राट

गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं. वे पुलिस विभाग के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं. शुक्रवार 5 दिसंबर को भी उन्होंने विशेष शाखा CID, STF और सुरक्षा से जुड़े अन्य विभागों की विस्तृत समीक्षा की थी. बैठक में उन्होंने त्वरित कार्रवाई, पारदर्शिता और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया.

सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस पोर्टल पर और भी नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, ताकि हर नागरिक बिना थाने गए ही सभी पुलिस सेवाओं का लाभ ले सके. नए पोर्टल के लॉन्च होने से आम लोगों की परेशानियां कम होंगी और बिहार में पुलिस व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और आधुनिक हो सकेगी.

Published at : 06 Dec 2025 01:43 PM (IST)
Police Samrat Choudhary BIHAR NEWS
