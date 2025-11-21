हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार के सबसे चर्चित मंत्री दीपक प्रकाश की पत्नी कौन? इस बड़े अफसर की बेटी हैं साक्षी मिश्रा

Deepak Prakash Wife: मंत्री दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा रिटायर्ड IAS की बेटी हैं. साक्षी अपने पारंपरिक संस्कार, सामाजिक कार्य और 2025 चुनाव में सक्रिय प्रचार से वे सुर्खियों में हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Nov 2025 02:15 PM (IST)
बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद कई मंत्री चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में युवा मंत्री दीपक प्रकाश का नाम छाया हुआ है. शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई. लेकिन इन दिनों जितनी चर्चा दीपक प्रकाश की हो रही है, उतनी ही उत्सुकता उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा को लेकर भी है. आखिर कौन हैं बिहार के सबसे चर्चित मंत्री की यह खूबसूरत और बेहद सॉफ्ट-स्पोकन पत्नी.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के सबसे चर्चित युवा मंत्री दीपक प्रकाश की पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा न सिर्फ खूबसूरती और सादगी का संगम हैं, बल्कि एक मजबूत परिवारिक और सामाजिक पहचान रखने वाली नई पीढ़ी की प्रेरणादायक शख्सियत भी हैं.

IAS अधिकारी की बेटी हैं साक्षी मिश्रा कुशवाहा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साक्षी मिश्रा उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित नौकरशाह परिवार से आती हैं. उनके पिता रिटायर्ड IAS अधिकारी एसएन मिश्रा रहे हैं, जो यूपी प्रशासनिक सेवा के दौरान कई अहम पदों पर तैनात रहे. इस लिहाज से साक्षी न केवल एक मजबूत प्रशासनिक बैकग्राउंड से आती हैं, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी गंभीरता और सादगी से भरा हुआ दिखता है.


लव मैरिज से बनी कुशवाहा परिवार की बहू

रिपोर्ट के अनुसार, दीपक प्रकाश और साक्षी मिश्रा की पहली मुलाकात कैसे हुई. इस बारे में बहुत जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि यह रिश्ता लव मैरिज के तौर पर शुरू हुआ और बाद में दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी सम्पन्न हुई. कुशवाहा फैमिली में साक्षी को बहू नहीं, बल्कि बेटी के समान सम्मान मिलता है. उपेंद्र कुशवाहा और स्नेहलता, दोनों ही साक्षी को बेहद प्यार करते हैं और हर मौके पर उनकी मौजूदगी को परिवार की मजबूती बताते हैं.

साक्षी के मॉडर्न सोच के साथ देसी संस्कार

साक्षी भले ही मॉडर्न एजुकेशन और बड़े अफसर परिवार से आती हों, लेकिन बिहार की पारंपरिक संस्कृति में ढलने का उनका तरीका लोगों को बहुत प्रभावित करता है. वह छठ, तीज, सावन, सत्यनारायण कथा जैसी हर पारिवारिक रस्म में पूरी श्रद्धा से शामिल होती हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके कई पारंपरिक लुक वाली तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.


2025 के चुनाव में किया था दमदार प्रचार

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में साक्षी मिश्रा कुशवाहा अपनी सास और विधायक स्नेहलता कुशवाहा के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करती दिखीं. गांव-गांव जाकर महिलाओं से बातचीत करना, कार्यकर्ताओं के साथ डोर-टू-डोर वोट मांगना. इन सबने उन्हें लोगों के बेहद करीब ला दिया. कई जगह लोग उन्हें देखकर कहते- "ये तो एक्टर्स से भी खूबसूरत हैं."

सामाजिक कार्यों में सक्रिय है साक्षी

साक्षी खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं और कई महिलाओं से जुड़े कार्यक्रमों में नियमित रूप से हिस्सा लेती हैं. उनका विनम्र व्यवहार और सरलता उन्हें और भी लोकप्रिय बनाती है. 

Published at : 21 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Upendra Kushwaha Sakshi Mishra Deepak Prakash BIHAR NEWS
