बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पूरे चुनावी मोड में आ गई है. शुक्रवार को पहली बार मोतिहारी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विशाल रैली को संबोधित किया. हर घर अधिकार रैली में कांग्रेस के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव शामिल हुए.

मोतिहारी में प्रियंका ने किए बड़े वादे

गांधी मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोगों से वादों की बरसात कर दी. उन्होंने रैली में एक दर्जन से अधिक घोषणाएं कीं.

1. हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार बढ़ावा के लिए 10 करोड़ का बिहार बना स्टाइपेंड फंड देंगे

2 न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंदिरों की व्यवस्था लागू करेंगे

3 लाखों सरकारी नौकरियों में बिहारवासियों के लिए विशेष आरक्षण

4 मनरेगा के तहत मधुर मजदूरों को 300 रुपया प्रतिदिन और काम के दिन दोगुनी मजदूरी दी जाएगी

5 दो सौ यूनिट बिजली भी मुफ्त में देने की घोषणा हुई है

6 माई बहन योजना के तहत 2500 सौ रुपया सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे

7 हमारी सरकार बनी तो राजस्थान के तर्ज पर सभी लोगों के 25 लाख तक के इलाज मुफ्त में किए जाएंगे

8 आवासीय अंग्रेजी मॉडल के विद्यालय लगाए जाएंगे

9 पिछड़ा एवं अति पिछड़ा के लिए पंचायती राज एवं नगर निगम में कर्मचारी 30% और 20% आरक्षण रखा जाएगा

10 अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा

11 प्राइवेट स्कूलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लागू किया जाएगा

12. 50 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में 50% तक अति पिछड़ा के लिए आरक्षित किया जाएगा

इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने इतनी घोषणाएं की हैं, अगर हमने इसे पूरा नहीं किया तो हमें आप लोग दंड दीजिएगा. कार्यक्रम के दौरान प्रियंका गांधी ने वर्तमान एनडीए के सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार से लगातार पलायन हो रहा है. कर्नाटक जाइए, गुजरात जाइए, मुंबई जाइए वहां यहीं के मजदूर मिलेंगे. वो लोग वहां काम करते हैं यहां रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है.

रैली के दौरान चीनी मिल का मुद्दा छाया रहा

रैली के दौरान मोतिहारी के चर्चित चीनी मिल का मुद्दा भी छाया रहा. इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि "मोदी जी 2015 में आए थे और यहां के चीनी मिल को चालू करने का वादा किया था, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ उन्होंने कहा था कि अगर अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल के बनी चीनी से चाय पिएंगे. मोदी जी फिर मोतीहारी आए भी. ना यहां पर खुद चाय पी और ना किसी को पीने दी"

बता दें कि मोतिहारी के गांधी मैदान में कांग्रेस की तरफ से हर घर अधिकार रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें तीन बड़े-बड़े हैंगर पंडाल बनाए गए थे, जिसमें प्रियंका को देखने के लिए खचाखच लोगों की भीड़ उम्र पड़ी थी.