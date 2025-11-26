राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'इस देश में...'

बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है. हालांकि, उन्हें नया आवास आवंटित कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने 'बदले की राजनीति' करार दिया. कदवा से कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

कांग्रेस के पूर्व विधायक ने क्या कहा?

शकील अहमद खान ने कहा, "विपक्ष के जो भी नेता हैं, उनकी इज्जत-मर्यादा का खयाल मौजूदा सरकार को है क्या? जब आप एक भावना से ग्रसित हैं जो बदले की भावना है, तो कुछ भी किया जा सकता है. इसी देश में राहुल गांधी का बंगला खाली करवा लिया गया. इसी देश में राहुल गांधी की मेंबरशिप चली गई. वो तो जनता का आशीर्वाद मिला कि सब कुछ फिर मिल गया. इस देश में भारतीय जनता पार्टी के काल में कभी भी कुछ भी हो सकता है." बता दें कि राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास संख्या-39 में किया गया है.

Patna, Bihar: On Former CM Rabri Devi and Janshakti Janata Dal National President Tej Pratap being served notice to vacate government accommodation, Congress leader Shakeel Ahmad says, "Does the current government have any regard for the dignity and respect of all opposition… pic.twitter.com/rfWzsxjjb4 — IANS (@ians_india) November 26, 2025

ममता बनर्जी के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "ममता जी का चिर परिचित अंदाज है. दुनिया जानती है. लेकिन पश्चिम बंगाल हो या भारत का कोई भी भूभाग हो, वहां अलग तरीके से राजनीतिक सोच रखनी पड़ेगी. आप बुनियादी कामों की तरफ लोगों को लेकर जाइए. भारतीय जनता पार्टी का जो अंदाज है, उसका काउंटर करने के लिए हम अपना एक नया तरीका इजाद करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है. जो मैंटेड जनता ने दिया है, उस पर काम करने की जरूरत है."

गौरतलब है कि मंगलवार (25 नवंबर) को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, "मुझसे खेलने की कोशिश मत करो। आप राजनीतिक रूप से मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे और मुझे नहीं हरा सकेंगे."