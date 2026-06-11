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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस के इस नेता की दो टूक, 'भाजपा लगातार…'

बिहार: मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस के इस नेता की दो टूक, 'भाजपा लगातार…'

Meenakshi Natarajan News: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बीजेपी पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व्यवस्था और संविधान से चलता है. कांग्रेस नेता ने दिल्ली में बयान दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Jun 2026 05:57 PM (IST)
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राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) का नामांकन खारिज हो गया है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. मीनाक्षी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव परिणाम पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. इस केस में कल यानी शुक्रवार (12 जून, 2026) को फिर से सुनवाई होगी. इस बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बड़ा बयान आया है.

'संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी...'

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र अचानक से नीजि शिकायत पर रद्द की गई है. लोकतंत्र व्यवस्था और संविधान से चलता है, संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी नामांकन करता है तो वर्णन करे, उन्हें जो वर्णन करना था उन्होंने किया लेकिन बाद में कई बार ऐसी घटना हुई कि नामांकन रद्द की गई है. भाजपा लगातार ऐसा कर रही है. संविधान मानने की परंपरा है उसे ये खत्म करना चाहते हैं." 

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'खजाना खाली तो विकास क्या करेंगे'

राजेश राम ने उक्त बयान गुरुवार (11 जून, 2026) को दिल्ली में दिया. एक सवाल के जवाब में राजेश राम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, "...आपने बिहार में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? भागलपुर में जो पुल गिरा… आपने पुल के ऊपर छोटा सा ग्रिलिंग किया और उसका उद्घाटन कर रहे हैं… तो किसी को टारगेट करना, किसी पर केस कर देना... बीजेपी का यही चल रहा है. खजाने खाली हैं तो विकास क्या करेंगे."

मीनाक्षी नटराजन मामले में सियासत तेज

बता दें कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में सियासत तेज हो गई है. गुरुवार को दिल्ली में पुलिस ने मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के विरोध में पटेल चौक स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के सदस्यों को हिरासत में लिया. दूसरी तरफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है. अगर समय नहीं मिलता है तो पार्टी दिल्ली में मोर्चा खोल सकती है. देखना होगा कि शुक्रवार को क्या कुछ होता है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Jun 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Congress BIHAR NEWS Meenakshi Natarajan Meenakshi Natarajan Nomination
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