बिहार: मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस के इस नेता की दो टूक, 'भाजपा लगातार…'

राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) का नामांकन खारिज हो गया है. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. मीनाक्षी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव परिणाम पर रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया. इस केस में कल यानी शुक्रवार (12 जून, 2026) को फिर से सुनवाई होगी. इस बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बड़ा बयान आया है.

'संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी...'

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र अचानक से नीजि शिकायत पर रद्द की गई है. लोकतंत्र व्यवस्था और संविधान से चलता है, संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी नामांकन करता है तो वर्णन करे, उन्हें जो वर्णन करना था उन्होंने किया लेकिन बाद में कई बार ऐसी घटना हुई कि नामांकन रद्द की गई है. भाजपा लगातार ऐसा कर रही है. संविधान मानने की परंपरा है उसे ये खत्म करना चाहते हैं."

#WATCH | Delhi: Bihar Congress President Rajesh Ram says, "The way Meenakshi Natarajan's nomination paper was suddenly canceled over a personal complaint. Democracy runs on the system and the Constitution. The Constitution has given the right that whoever files a nomination… pic.twitter.com/KClbGigO4X — ANI (@ANI) June 11, 2026

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'खजाना खाली तो विकास क्या करेंगे'

राजेश राम ने उक्त बयान गुरुवार (11 जून, 2026) को दिल्ली में दिया. एक सवाल के जवाब में राजेश राम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, "...आपने बिहार में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? भागलपुर में जो पुल गिरा… आपने पुल के ऊपर छोटा सा ग्रिलिंग किया और उसका उद्घाटन कर रहे हैं… तो किसी को टारगेट करना, किसी पर केस कर देना... बीजेपी का यही चल रहा है. खजाने खाली हैं तो विकास क्या करेंगे."

मीनाक्षी नटराजन मामले में सियासत तेज

बता दें कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में सियासत तेज हो गई है. गुरुवार को दिल्ली में पुलिस ने मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के विरोध में पटेल चौक स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के सदस्यों को हिरासत में लिया. दूसरी तरफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है. अगर समय नहीं मिलता है तो पार्टी दिल्ली में मोर्चा खोल सकती है. देखना होगा कि शुक्रवार को क्या कुछ होता है.

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