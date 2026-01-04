वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का भारत में भी विरोध, पप्पू यादव ने ट्रंप को बताया युद्धोन्मादी
Bihar News: सांसद पप्पू यादव ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अगवा किए जाने की निंदा की. उन्होंने इसे युद्धोन्मादी और मानवता विरोधी कार्रवाई बताया.
अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप एक युद्धोन्मादी, अहंकारी और मानवता विरोधी नेता हैं.
पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा किया है. जिससे विश्व शांति को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
वेनेजुएला पर हमला, उसके राष्ट्रपति मादुरो
उनकी पत्नी को अगवा कर विश्वशांति को
तबाह कर दिया है
पूरी दुनिया को इस आतंकवादी मानसिकता के
राष्ट्रपति का विरोध करना चाहिए। अमेरिका के
लोकतंत्र और शांति समर्थक लोग इसके ख़िलाफ
विद्रोह करें
सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ट्रंप युद्धोन्मादी अहंकारी मानवता विरोधी है. किसी भी संप्रभु देश पर इस तरह का हमला अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है. उन्होंने इसे आतंकवादी मानसिकता करार देते हुए कहा कि पूरी दुनिया को ऐसे रवैये का विरोध करना चाहिए. पप्पू यादव ने अमेरिका के लोकतंत्र और शांति में विश्वास रखने वाले नागरिकों से भी अपील की कि वे इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसे फैसलों का विरोध करें.
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार आधी रात के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास धमाकों से दहल उठी. स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 1:50 बजे शहर के अलग-अलग इलाकों में कम से कम सात बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई. इन धमाकों के बाद पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस सैन्य अभियान की पुष्टि की. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाया गया है.
युद्ध और अस्थिरता की ओर धकेलती है ऐसी कार्रवाई- पप्पू यादव
इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां दुनिया को युद्ध और अस्थिरता की ओर धकेल रही हैं. उन्होंने कहा कि शक्ति के बल पर किसी देश की सरकार को गिराना या उसके नेताओं को पकड़ना मानवता के खिलाफ अपराध है. पप्पू यादव ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में हस्तक्षेप कर शांति बहाल करने की मांग की.
