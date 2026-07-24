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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सरकार ने अपनी कब्र ही नहीं खोदी है बल्कि...', छात्र संघ अध्यक्ष की हिरासत पर भड़के पप्पू यादव

'सरकार ने अपनी कब्र ही नहीं खोदी है बल्कि...', छात्र संघ अध्यक्ष की हिरासत पर भड़के पप्पू यादव

Pappu Yadav On Patna Protest: छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्णिया से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव सरकार पर भड़क उठे हैं. इस बीच पप्पू यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jul 2026 09:59 AM (IST)
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बिहार के पटना में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है. छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्णिया से कांग्रेस सांसद पप्पू यादव सरकार पर भड़क उठे हैं. पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर हिरासत में लिए गए छात्रों का वीडियो शेयर किया.

पप्पू यादव ने लिखा, "छात्रों के आंदोलन का दमन, बिहार नहीं करेगा सहन!" उन्होंने आगे लिखा, "बेगूसराय, कटिहार, जहानाबाद में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज, गोलीबारी वहीं पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर को गिरफ्तार कर सरकार ने अपनी कब्र ही नहीं खोदी है बल्कि खुद उसमें बहुत जल्दी दफन होने वाली है."

धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या बोले पप्पू यादव?

पप्पू यादव ने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने लिखा, "धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधान जी का कौन-सा नस दबा रखा है, जिससे प्रधान जी अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने में घबरा रहे हैं." उन्होंने आगे लिखा, "प्रधान जी (PM) मंत्री प्रधान के लिए क्यों कुर्बान हो रहे हो. इतना कमजोर PM पहली बार देखा है."

पप्पू यादव ने बीते 22 जुलाई को एक पोस्ट में लिखा, "धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने से भारत के प्रधान क्यों डर रहे हैं? वे मंत्री प्रधान से इस्तीफा नहीं ले सकते तो देश को इतना कमजोर प्रधान नहीं चाहिए." उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मंत्री प्रधान नहीं तो प्रधान मंत्री इस्तीफा दें.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन

पटना में नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार (22 जुलाई) को राजभवन की ओर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पुलिस और हजारों छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ.

इस दौरान, छात्रों से शांतिपूर्वक वापस लौटने को कहा गया. जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की तो पुलिस ने शुरू में वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े. लगभग 20 मिनट की झड़प के बाद, प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर पर बैरिकेड्स तोड़ने में कामयाब रहे और डाकबंगला क्रॉसिंग की ओर बढ़ गए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Bihar Police Paper Leak CJP BIHAR NEWS PAPPU YADAV PATNA NEWS
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