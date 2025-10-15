कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आई, भागलपुर, किशनगंज सहित बेगूसराय से कौन?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. महागठबंधन में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है. इस बीच कांग्रेस बुधवार (15 अक्टूबर) को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों में कुटुंबा से राजेश राम को टिकट दिया जा सकता है. वहीं, भागलपुर से अजीत शर्मा पर पार्टी दांव खेल सकती है. बेगूसराय से अमिता भूषण, किशनगंज से इजहारुल हुसैन को उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है.

इसके अलावा कदवा से शकील खान, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे, खगड़िया से छत्रपति यादव को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है. बक्सर से मुन्ना तिवारी को टिकट दिया जा सकता है. इसके साथ ही औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है.

कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट

कुटुंबा - राजेश राम

भागलपुर - अजीत शर्मा

कदवा - शकील खान

महाराजगंज - विजय शंकर दुबे

खगड़िया - छत्रपति यादव

बक्सर - मुन्ना तिवारी

राजापाकड़ - प्रतिमा दास

करगहर - संतोष मिश्रा

जमालपुर - अजय कुमार सिंह

राजपुर - विश्वनाथ राम

औरंगाबाद - आनंद शंकर सिंह

अररिया - अबिदुर रहमान

किशनगंज - इजहारुल हुसैन

बरबीघा- गजानंद शाही

कहलगांव- प्रवीण कुशवाहा

वजीरगंज- शशि शेखर

बाढ़- सत्येंद्र बहादुर

टेकारी- अशोक गगन

चैनपुर- प्रकाश कुमार सिंह

अमरपुर- जितेंद्र सिंह

गया- मोहन श्रीवास्तव

हिसुआ- नीतू कुमारी

सिकंदरा- बंटी चौधरी

सुल्तानगंज- आनंद माधव/ललन कुमार

लखीसराय- अमरेश कुमार अनीश

वाल्मीकि नगर - राजेश सिंह

नरकटियागंज- विनय वर्मा

बेतिया - मदन मोहन तिवारी

चनपटिया - अभिषेक रंजन

रीगा - अमित टुन्ना

बेनीपट्टी - भावना झा

कसबा - आफाक आलम

मनिहारी- मनोहर प्रसाद

प्राणपुर - तौकीर आलम

बेगूसराय- अमिता भूषण

सोनबरसा - तमि ऋषिदेव

हरनौत - कुंदन गुप्ता

गोपालगंज- आसिफ गफूर

बेनीपुर - मिथिलेश चौधरी

बगहा - जयमंगल सिंह

कोढ़ा - पूनम पासवान

नौतन - अमित गिरी/ यादवेंद्र यादव

महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर खींचतान!

गौरतलब है कि महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम रूप से घोषणा नहीं की गई है. ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान हो रही है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस 65 सीटों की मांग कर रही है. बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे.