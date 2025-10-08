हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, देर रात तक आ सकती है लिस्ट

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, देर रात तक आ सकती है लिस्ट

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सहयोगियों के बीच माथापच्ची जारी है. इस बीच कांग्रेस आज देर रात तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है.

By : दीपक सिंह रावत | Updated at : 08 Oct 2025 05:31 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के CEC की बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है. आज देर रात तक कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है. हालांकि महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पूरी तरह से फॉर्मूला तय नहीं हुआ है. साल 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार (08 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझा लिए जाने की उम्मीद जताई. गौरतलब है कि 2020 के मुकाबले इस बार महागठबंधन में शामिल दलों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में सीट बंटवारे का पेच फंस रहा है. हालांकि फाइनल तौर पर जल्द ही मुहर लगने की संभावना है.

बिहार बदलाव के लिए तैयार- कांग्रेस

कांग्रेस को इस बार चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है. बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने सोमवार (06 अक्टूबर) को विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी-जेडीयू के कुशासन का अंत शुरू हो गया है और बिहार बदलाव के लिए तैयार है.

बिहार की जनता भ्रष्टाचार और घोटालों का करेगी अंत- कांग्रेस

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, ''पिछले 20 साल से बिहार ने अंधकार, भय और भ्रष्टाचार का बोझ झेला है. अब जनता जवाबदेही की शुरुआत करेगी और भ्रष्टाचार, घोटालों का अंत करेगी, जिन्होंने बिहार की रीढ़ तोड़ दी.''

महागठबंधन में कितनी पार्टियां शामिल?

महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस, मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाकपा (माले) के अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा शामिल है. बिहार में दो फेज में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

मेरा नाम दीपक सिंह रावत, उत्तराखंड के पौडी ज़िले से आता हूं. एबीपी न्यूज़ के साथ वरिष्ठ संवाददाता के तौर पर जुड़ा हूँ.
Published at : 08 Oct 2025 04:33 PM (IST)
Congress Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
अबाउट अस

