हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna Zoo: सम्राट सरकार ने बदला संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम, भड़की कांग्रेस, बोली- 'BJP में…'

Patna Zoo: सम्राट सरकार ने बदला संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम, भड़की कांग्रेस, बोली- 'BJP में…'

Sanjay Gandhi Biological Park Name Changed: संजय गांधी जैविक उद्यान को 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था. 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

पटना के चिड़ियाघर यानी संजय गांधी जैविक उद्यान (Sanjay Gandhi Biological Park) का नाम बदल गया है. बीते बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई थी. इसमें 63 एजेंडों पर मुहर लगी थी. इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि 45 वर्षों के बाद पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर 'पटना जू' कर दिया गया. इस पर अब बिहार में राजनीती तेज हो गई है. इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला किया है. 

गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने सम्राट सरकार को घेरा. कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी खामियां हैं. हमारे देश के धरोहरों को प्रभावित करने की चेष्टा करते रहती है. 

उन्होंने आगे कहा, "नाम बदलने से कौन सी बड़ी लकीर खींच दी गई? एक और दूसरा जू बना देते और उसका नाम किसी और के नाम पर रख देते. नाम सिर्फ इस खुन्नस में बदला गया कि आपके (बीजेपी) लोग खुश रहेंगे और कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी. नाम बदल देना बीजेपी की ओछी मानसिकता का परिचायक है.

यह भी पढ़ें- Bihar Cabinet Expansion: बिहार में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? सम्राट कैबिनेट के संभावित चेहरे जानें

क्या है पटना के चिड़ियाघर का इतिहास? 

बता दें कि पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान को 1969 में एक वनस्पति उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था. बिहार के तत्कालीन राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो ने राज्यपाल भवन परिसर से लगभग 34 एकड़ भूमि इस उद्यान के लिए उपलब्ध कराई थी. बाद में 1973 में चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था.

1980 में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बने थे. उसी वर्ष 23 जून 1980 को विमान उड़ाते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद 1981 में मुख्यमंत्री जगनाथ मिश्र ने इस उद्यान का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान रखा था. बाद में यह नाम कैबिनेट से पास हुआ था. उस वक्त केंद्र में भी कांग्रेस के इंदिरा गांधी की सरकार थी.

यह भी पढ़ें- CM सम्राट चौधरी के आते ही सुलझने लगा मामला? बिहार में CO की हड़ताल खत्म

Published at : 30 Apr 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Congress Patna BIHAR NEWS Sanjay Gandhi Biological Park Samrat Cabinet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Patna Zoo: सम्राट सरकार ने बदला संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम, भड़की कांग्रेस, बोली- 'BJP में…'
सम्राट सरकार ने बदला संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम, भड़की कांग्रेस, बोली- 'BJP में…'
बिहार
Bihar Cabinet Expansion: बिहार में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? सम्राट कैबिनेट के संभावित चेहरे जानें
बिहार में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? सम्राट कैबिनेट के संभावित चेहरे जानें
बिहार
CM सम्राट चौधरी के आते ही सुलझने लगा मामला? बिहार में CO की हड़ताल खत्म
CM सम्राट चौधरी के आते ही सुलझने लगा मामला? बिहार में CO की हड़ताल खत्म
बिहार
बिहार की सभी यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति को राज्यपाल का बड़ा निर्देश, इन मामलों में पाबंदी
बिहार की सभी यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति को राज्यपाल का बड़ा निर्देश, इन मामलों में पाबंदी
Advertisement

वीडियोज

Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
“मेरे बारे में फैसला सोनिया गांधी ही लेती हैं”, जानें क्यों कर्नाटक CM बहस के बीच खरगे ने कही ये बात
“मेरे बारे में फैसला सोनिया गांधी ही लेती हैं”, जानें क्यों कर्नाटक CM बहस के बीच खरगे ने कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे शामिल? अखिलेश यादव बोले- अगर मैं सच कहूं तो...
UP Politics: बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे शामिल? अखिलेश यादव बोले- अगर मैं सच कहूं तो...
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: काउंटिंग को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी, चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले कोलकाता में बुलाई बड़ी बैठक
Bengal Exit Poll 2026 Live: काउंटिंग को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी, चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले कोलकाता में बुलाई बड़ी बैठक
आईपीएल 2026
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम, RCB दूसरे नंबर पर, चेन्नई टॉप-5 में भी नही
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम, RCB दूसरे नंबर पर, चेन्नई टॉप-5 में भी नही
बॉलीवुड
'7 वैनिटी वैन और 100 किलो बर्फ..' रणवीर सिंह की इन शर्तों की वजह से डॉन 3 हुई डिब्बा बंद!
'7 वैनिटी वैन और 100 किलो बर्फ..' रणवीर सिंह की इन शर्तों की वजह से डॉन 3 हुई डिब्बा बंद!
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
टेक्नोलॉजी
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
Embed widget