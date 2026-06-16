Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों के तबादले पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'हमने तय…'
Bihar Teacher Transfer-Posting News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों के लिए कहा कि आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए. पढ़ाने में एक्सक्यूज नहीं चलेगा.
बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (16 जून, 2026) को सम्राट चौधरी कैमूर पहुंचे थे. सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षकों के लिए हमने तय किया है कि आप अपने गांव के बगल में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी बहनें शिक्षक हैं उनके लिए कहा है कि बगल की पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दें, जो हमारे भाई शिक्षक हैं उनको बगल के प्रखंड में पढ़ाने के लिए दे दें, लेकिन आपको पढ़ाना तो पड़ेगा.
सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि पढ़ाने में किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा. मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कहा, "आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए…"
पहले पूजा की फिर सहयोग शिविर में हुए शामिल
सम्राट चौधरी मंगलवार को कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी धाम पहुंचे और पूजा-अर्चना की. इसके बाद सहयोग शिविर में उन्होंने हिस्सा लिया. इस मौके पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंडेश्वरी मंदिर के विकास को लेकर रोहतास और कैमूर में एयरपोर्ट बनेगा. भारत माला परियोजना के फोरलेन से मा मुंडेश्वरी धाम को जोड़ा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि वे जब अगली बार आएंगे तो रोपवे का शिलान्यास करेंगे. यह भी कहा कि मां मुंडेश्वरी का जीर्णोद्धार होगा, कैमूर पहाड़ी पर जंगल सफारी की भी शुरुआत होगी.
'यदि अपराधी बिहार नहीं छोड़ते हैं, अपराध करते हैं तो…'
सम्राट चौधरी ने कानून-व्यवस्था की बात की. उन्होंने कहा, "मैंने पुलिस को कहा कि कोई अपराधी हो पहले हाथ जोड़कर कहिए कि आप बिहार छोड़ दीजिए… इसी में भलाई है, और यदि बिहार नहीं छोड़ता और अपराध करता है तो चैलेंज माना जाएगा और 48 घंटे में जवाब दिया जाएगा. हम अपराधियों को छोड़ नहीं सकते. अगर हम छोड़ेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी. सम्राट चौधरी जब तक मुख्यमंत्री है हमारी बहनों के साथ कोई गलत करेगा तो 48 घंटे में उनको जवाब देंगे."
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