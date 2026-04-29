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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदिल्ली में बिहार के लड़के की मौत पर CM सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख

दिल्ली में बिहार के लड़के की मौत पर CM सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख

Bihar CM Samrat Choudhary: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये देकर मदद की है. उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे गृहमंत्री से भी इस पर बात करेंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 29 Apr 2026 03:43 PM (IST)
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बिहार के रहने वाले पांडव कुमार की दिल्ली में गोली मारकर की गई हत्या पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने दुख जताया है. साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है. बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस मामले में अपनी संवेदना व्यक्त की. जानकारी दी कि मृतक के परिवार को आठ लाख रुपये दिए जाएंगे.

सम्राट चौधरी ने कहा, "दिल्ली के द्वारिका में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में खगड़िया निवासी श्रमिक पांडव कुमार की मौत अत्यंत ही पीड़ादायक है. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है."

उन्होंने कहा, "हम इस विकट घड़ी में पीड़ित परिवार की मदद के लिए हर स्तर से प्रयासरत हैं. मृतक के आश्रितों को  8 लाख अनुग्रह अनुदान (4 लाख श्रम संसाधन विभाग से एवं 4 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से) देने का निर्देश दिया है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य व संबल प्रदान करें."

चिराग पासावन की पार्टी ने की 2 लाख की मदद

इससे पहले बीते मंगलवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने पांडव कुमार के परिजनों से मुलाकात की थी. चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस घटना पर कहा कि यह अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है. यह घटना कानून-व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. किसी भी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया से परे इस प्रकार की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं हो सकती. पार्टी की ओर से पीड़ित परिजनों को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की गई.

चिराग पासवान ने कहा, "मैंने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. आवश्यकता पड़ने पर इस गंभीर मामले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Apr 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Samrat Choudhary Bihar CM BIHAR NEWS
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