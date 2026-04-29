दिल्ली में बिहार के लड़के की मौत पर CM सम्राट चौधरी ने किया मुआवजे का ऐलान, घटना पर जताया दुख

बिहार के रहने वाले पांडव कुमार की दिल्ली में गोली मारकर की गई हत्या पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) ने दुख जताया है. साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है. बुधवार (29 अप्रैल, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस मामले में अपनी संवेदना व्यक्त की. जानकारी दी कि मृतक के परिवार को आठ लाख रुपये दिए जाएंगे.

सम्राट चौधरी ने कहा, "दिल्ली के द्वारिका में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में खगड़िया निवासी श्रमिक पांडव कुमार की मौत अत्यंत ही पीड़ादायक है. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है."

दिल्ली के द्वारिका में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में खगड़िया निवासी, श्रमिक पांडव कुमार की मौत अत्यंत ही पीड़ादायक है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। प्रशासन न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।



हम इस विकट घड़ी में पीड़ित परिवार की मदद के लिए हर स्तर से… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) April 29, 2026

उन्होंने कहा, "हम इस विकट घड़ी में पीड़ित परिवार की मदद के लिए हर स्तर से प्रयासरत हैं. मृतक के आश्रितों को 8 लाख अनुग्रह अनुदान (4 लाख श्रम संसाधन विभाग से एवं 4 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से) देने का निर्देश दिया है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य व संबल प्रदान करें."

चिराग पासावन की पार्टी ने की 2 लाख की मदद

इससे पहले बीते मंगलवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने पांडव कुमार के परिजनों से मुलाकात की थी. चिराग पासवान ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस घटना पर कहा कि यह अत्यंत निंदनीय और चिंताजनक है. यह घटना कानून-व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती है. किसी भी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया से परे इस प्रकार की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं हो सकती. पार्टी की ओर से पीड़ित परिजनों को दो लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की गई.

चिराग पासवान ने कहा, "मैंने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. आवश्यकता पड़ने पर इस गंभीर मामले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो."