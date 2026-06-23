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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'

भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर का कहना है कि जाति देखकर अपराध नहीं हो रहा है. सबके साथ अपराध हो रहा है. उन्होंने भरत तिवारी के साथ-साथ कई अन्य घटनाओं का जिक्र किया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jun 2026 05:15 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने हमला किया है. प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे भरत तिवारी मार दिए जाएं, नीट की छात्रा के साथ कुछ गलती हो जाए या बेगूसराय में महिला के साथ अपराध हो जाए, जाति देखकर अपराध नहीं हो रहा है, सारे लोगों के साथ अपराध हो रहा है क्योंकि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है. 

सीएम सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने कहा, "हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं. अभी कैमरे पर बोल रहे हैं कि एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है."

'सम्राट चौधरी पर सात लोगों की हत्या का आरोप'

प्रशांत किशोर ने कहा, "सम्राट चौधरी पर सात लोगों की हत्या का आरोप है. आरोप नहीं है वो अभियुक्त है. जेल में था. सातवीं फेल है. हर तरह का कर्म-कुकर्म किया है. उसको आपने (लोगों ने) मुख्यमंत्री बनाया है और कहते हैं कि बिहार में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है. अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर सीएम की कुर्सी पर बैठेगा तो राम-नाम थोड़ी जपेगा? अपराध तो बढ़ेगा ही, भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर बैठाइएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही."

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आगे उन्होंने लोगों से कहा कि प्रशांत किशोर के हारने-जीतने से बिहार नहीं सुधरेगा. ये तब सुधरेगा जब आप वोट सही से देंगे.

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा, "केसी सिन्हा खड़े हुए… इतने बड़े गणितज्ञ, उन्हें 15 हजार वोट मिला, और जिसका एमएमएस वायरल हुआ उसको 1.25 लाख वोट आया. इसके बाद भी अगर कुम्हरार की जनता आकर कहेगी कि हमको अच्छा आदमी चाहिए… तो क्यों अच्छा आदमी चाहिए? बिहार के लोगों को अच्छा आदमी नहीं चाहिए… कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप कहते हैं कि बिहार में ये नहीं चलेंगे…"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jun 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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