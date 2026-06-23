भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर का कहना है कि जाति देखकर अपराध नहीं हो रहा है. सबके साथ अपराध हो रहा है. उन्होंने भरत तिवारी के साथ-साथ कई अन्य घटनाओं का जिक्र किया.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने हमला किया है. प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे भरत तिवारी मार दिए जाएं, नीट की छात्रा के साथ कुछ गलती हो जाए या बेगूसराय में महिला के साथ अपराध हो जाए, जाति देखकर अपराध नहीं हो रहा है, सारे लोगों के साथ अपराध हो रहा है क्योंकि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है.
सीएम सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने कहा, "हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं. अभी कैमरे पर बोल रहे हैं कि एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है."
भरत भूषण तिवारी फर्जी एनकाउंटर पर क्या बोले प्रशांत किशोर?— Anup Maithil (@MaithilAnup) June 23, 2026
हमें गर्व है कि हमने प्रशांत जी जैसे निर्भीक नेता को चुना है, जो सातवीं फेल और सात लोगों की हत्या के आरोपी बिहार के वर्तमान राजा से डरते नहीं हैं। pic.twitter.com/VcAtIfuOqN
'सम्राट चौधरी पर सात लोगों की हत्या का आरोप'
प्रशांत किशोर ने कहा, "सम्राट चौधरी पर सात लोगों की हत्या का आरोप है. आरोप नहीं है वो अभियुक्त है. जेल में था. सातवीं फेल है. हर तरह का कर्म-कुकर्म किया है. उसको आपने (लोगों ने) मुख्यमंत्री बनाया है और कहते हैं कि बिहार में कानून-व्यवस्था ठीक नहीं है. अपराधी प्रवृत्ति का आदमी अगर सीएम की कुर्सी पर बैठेगा तो राम-नाम थोड़ी जपेगा? अपराध तो बढ़ेगा ही, भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर बैठाइएगा तो भ्रष्टाचार होगा ही."
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आगे उन्होंने लोगों से कहा कि प्रशांत किशोर के हारने-जीतने से बिहार नहीं सुधरेगा. ये तब सुधरेगा जब आप वोट सही से देंगे.
2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा, "केसी सिन्हा खड़े हुए… इतने बड़े गणितज्ञ, उन्हें 15 हजार वोट मिला, और जिसका एमएमएस वायरल हुआ उसको 1.25 लाख वोट आया. इसके बाद भी अगर कुम्हरार की जनता आकर कहेगी कि हमको अच्छा आदमी चाहिए… तो क्यों अच्छा आदमी चाहिए? बिहार के लोगों को अच्छा आदमी नहीं चाहिए… कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप कहते हैं कि बिहार में ये नहीं चलेंगे…"
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