हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Budget 2026-27: बिहार के बजट पर क्या बोले CM नीतीश कुमार? 'किसानों, युवाओं, महिलाओं…'

Bihar Budget 2026-27: बिहार के बजट पर क्या बोले CM नीतीश कुमार? 'किसानों, युवाओं, महिलाओं…'

Bihar Budget 2026: सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में हमारे प्रयास से हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान भी इस बजट में किए गए हैं. केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Feb 2026 05:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा में मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. बिहार के बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह विकसित बिहार का संकल्प पूरा करने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में सभी क्षेत्रों तथा किसानों, उद्यमियों, युवाओं एवं महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. यह संपूर्ण, समावेशी एवं विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है. 

सीएम ने कहा कि इस साल बिहार का बजट 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार की विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है.

'सात निश्चय-3 को पूरा करने में मददगार साबित होगा यह बजट'

मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बजट हमारी सरकार द्वारा लागू किए गए सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा. हम लोगों ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. राज्य में वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन कर युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है." 

दूसरी ओर नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए दो लाख रुपये की सहायता के लिए भी प्रावधान किया गया है. राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह बजट प्रत्येक परिवार को अवसर प्रदान करने, प्रत्येक युवा के कौशल विकास और महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्यों को पूरा करेगा. 

केंद्र सरकार का भी मिल रहा पूरा सहयोग: सीएम

सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में हमारे प्रयास से हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान भी इस बजट में किए गए हैं. बिहार बजट 2026-27 राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की गति को तेज करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है. अगले कुछ वर्षों में बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सकेगा.

यह भी पढ़ें- Bihar Budget 2026-27: डिग्री कॉलेज, शिक्षकों की नियुक्ति, 5 नए एक्सप्रेस-वे, बिहार बजट की बड़ी बातें

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 03 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Bihar Budget Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: बिखरे मंगलसुत्र के मोती, रो पड़ी वसुधा! देव ने नफरत में भुलायी हर कसम (03.02.2026)
Bollywood News: धुरंदर की दहाड़ फिर गूंजने को तैयार, Part 2 टीज़र में दिखा रिवेंज का तूफान
India-US Trade Deal: भारत-US ट्रेड डील पर विपक्ष ने संदन के बाहर किया हंगामा | Donald Trump
Budget 2026 Explained: Industry-Led Budget | Aseem Chawla Interview | Paisa Live
Budget 2026 का PLI Push: India Electronics सेक्टर के लिए अगला बड़ा कदम | Interview | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
लोकसभा में स्पीकर को 'यार' किसने कह दिया? उप सभापति टेनेटी हुए आग बबूला, राहुल के बयान से मचा बवाल
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार की जगह कौन होगा NCP अध्यक्ष? तस्वीर साफ, ऐलान बाकी
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
इंडिया
Parliament Budget Session 2026: लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
लोकसभा में 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, पीठासीन की कुर्सी पर उछाले थे कागज
इंडिया
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
'दबाव में हैं PM मोदी, किसानों का खून-पसीना सरकार ने...', INDIA-US ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
ट्रेंडिंग
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
गजब! दारू रखते हो तो चखना भी रखा करो... घर से सामान चुराने के बाद नोट लिखकर छोड़ गया चोर, मामला वायरल
यूटिलिटी
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Embed widget