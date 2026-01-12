नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीण सड़कों को साढ़े छह फीट तक और चौड़ा किया जाएगा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 'सात निश्चय-3' की घोषणा के साथ ही ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जानकारी दी है कि अब राज्य की ग्रामीण सड़कों को साढ़े छह फीट तक और चौड़ा किया जाएगा. वर्तमान में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी अधिकांश सड़कें 3.75 मीटर (लगभग 13.5 फीट) चौड़ी हैं. नई योजना के तहत इन सड़कों का चौड़ीकरण कर इन्हें 5.5 मीटर (18 फीट) किया जाएगा. सड़कों के चौड़ा होने से न केवल ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और परिवहन में भी तेजी आएगी.

सर्वे के लिए ऐप का होगा इस्तेमाल

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, 31 मार्च तक ऐप के जरिए सर्वे करने के लिए अभियंताओं (Engineers) के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. 30 जून तक सड़कों के सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा. सर्वे में यह देखा जाएगा कि सड़क के दोनों ओर सरकारी जमीन उपलब्ध है या नहीं.

जमीन अधिग्रहण की भी तैयारी

आमतौर पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण में जमीन अधिग्रहण का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन इस विशेष योजना के महत्व को देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर भी विचार कर रहा है ताकि जहाँ सरकारी जमीन कम हो, वहाँ भी चौड़ीकरण का काम न रुके.

क्यों लिया गया यह निर्णय?

चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार यह मांग उठ रही थी कि संकीर्ण सड़कों के कारण आवागमन में भारी परेशानी होती है. इसके अलावा, गांवों में बढ़ते रोजगार और छोटे-मोटे कारखानों के खुलने से भारी वाहनों के आने-जाने के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए 'सात निश्चय-3' के तहत यह बड़ा फैसला लिया गया है.