बिहार में विजयादशमी पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं, बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश

पूरे देश में आज (2 अक्तूबर) विजयादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्म के पुतलों का दहन किया जाता है. बिहार में भी राज्य के विभिन्न जिलों और नगरों में उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

विजयादशमी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतनराम मांझी समेत अन्य नेता सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

विजयादशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में संयम एवं आत्मिक बल का संचरण करने वाला पर्व है। इस पर्व को सद्भाव, भाईचारे एवं शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। — Nitish Kumar (@NitishKumar) October 2, 2025

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. उन्होंने कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और जीवन में संयम एवं आत्मिक बल का संचरण करता है. उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि इसे सद्भाव, भाईचारे और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न पूजा पंडालों का दौरा कर मां दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना की. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश भी दिए.

राज्य के अन्य नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि विजयादशमी के इस अवसर पर असत्य पर सत्य की विजय के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी ट्वीट कर असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय की बधाई दी. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लिखा कि यह पावन पर्व जीवन में धर्म, न्याय और सत्य की विजय सुनिश्चित करता है. वहीं, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर कहा कि रावण का अंत और राम की विजय का पर्व सभी के जीवन में न्याय, सदाचार और देवत्व का संदेश लेकर आए. नित्यानंद राय ने भी इसे धर्म, सत्य और न्याय की शाश्वत विजय का प्रतीक बताते हुए शुभकामनाएं दीं.

धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग को दिखाता है विजयादशमी

विजयादशमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए. यह न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों और भाईचारे को बनाए रखने का अवसर भी प्रदान करता है. बिहार में नेताओं द्वारा दिए गए संदेश और शुभकामनाएं लोगों में उत्सव और सकारात्मक सोच का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं.