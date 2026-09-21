गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई की घटना पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, निशाने पर PM मोदी

जमुई की घटना पर CJP की पहली प्रतिक्रिया, निशाने पर PM मोदी

जमुई की घटना पर सीजेपी का कहना है कि इससे कानून-व्यवस्था की पोल खुल गई है. सीजेपी के एक्स हैंडल से जो पोस्ट किया गया है उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 21 Sep 2026 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के जमुई में 19 सितंबर की शाम हुई शर्मनाक घटना पर अब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. सोमवार (21 सितंबर, 2026) को इस घटना को लेकर दिनभर बयानबाजी होती रही. अब सीजेपी ने सीधा इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है. उनके नारी शक्ति वाले बयान की आलोचना की गई है.

सीजेपी का कहना है कि चार दिन पहले पीएम मोदी ने "नारी शक्ति" पर लंबा भाषण दिया था. आज, जमुई की शर्मनाक घटना ने बिहार की कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है. साफ है कि महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है. क्या यह "कल्चरल शॉक" नहीं है?

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे? अपने बयान पर 'फंसे' बिहार के CM
सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे? अपने बयान पर 'फंसे' बिहार के CM
बिहार
जमुई की घटना पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, 'RJD से जुड़े कुछ लोग...'
जमुई की घटना में RJD से जुड़े लोग? चिराग की पार्टी का बड़ा बयान
बिहार
जमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'
जमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'
बिहार
जमुई: ADG का खुलासा, 7-8 युवकों के नाम आए, VIDEO शेयर करने वालों पर एक्शन
जमुई: ADG का खुलासा, 7-8 युवकों के नाम आए, VIDEO शेयर करने वालों पर एक्शन

जमुई की घटना पर विपक्ष हमलावर 

दूसरी ओर विपक्षी दल के नेताओं की ओर से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है. साथ ही जिस तरह से जेडीयू की ओर से बयान आया है उसकी भी निंदा की जा रही है. JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जमुई में हुई हैवानियत को 'छिटपुट घटना' बता रहे हैं. इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "इन्हें अंदाजा भी है वो बच्ची कितनी दहशत में होगी? भगवान न करे- आपकी किसी जानने वाली बच्ची के साथ यह होता तब भी इतनी ही बेशर्मी करते?" 

यह भी पढ़ें- सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे? अपने बयान पर 'फंसे' बिहार के CM

चंद्रशेखर आजाद ने किया जंगलराज का जिक्र

वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिहार के जमुई में एक नाबालिग छात्रा और उसके मित्र के साथ छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है. आरोपियों द्वारा इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना बिहार के उस जंगलराज का उदाहरण है, जहां अपराधी बेखौफ हैं और कानून का कोई भय दिखाई नहीं देता.

एक्स पोस्ट में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही, पीड़ित नाबालिगों की सुरक्षा, गरिमा और निजता सुनिश्चित करने को कहा.

उधर बिहार पुलिस की ओर से अपील की गई है कि नाबालिग पीड़िता का वीडियो प्रसारित करना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना है. उनकी पहचान उजागर नहीं करने को कहा गया है. बिहार पुलिस ने एक्स पर इस संबंध में पोस्ट किया है और कहा है कि पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, एवं जेजे एक्ट के तहत यह दंडनीय अपराध है.

यह भी पढ़ें- जमुई की घटना पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, 'RJD से जुड़े कुछ लोग...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Jamui PM Modi CJP BIHAR NEWS Cockroach Janta Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे? अपने बयान पर 'फंसे' बिहार के CM
सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे? अपने बयान पर 'फंसे' बिहार के CM
बिहार
जमुई की घटना पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान, 'RJD से जुड़े कुछ लोग...'
जमुई की घटना में RJD से जुड़े लोग? चिराग की पार्टी का बड़ा बयान
बिहार
जमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'
जमुई की घटना पर तेजप्रताप यादव बोले, 'अगर कोई लड़का-लड़की...'
बिहार
जमुई: ADG का खुलासा, 7-8 युवकों के नाम आए, VIDEO शेयर करने वालों पर एक्शन
जमुई: ADG का खुलासा, 7-8 युवकों के नाम आए, VIDEO शेयर करने वालों पर एक्शन
Advertisement

वीडियोज

जमुई की घटना पर जवाब कौन देगा?
क्या सच में Sahil Wakode को जाति सूचक बात कही गई?
Owaisi से दूरी क्यों बना रही SP?
27 के चुनाव से पहले यूपी में महाभारत!
Tu Hi Re Dil Mein:😱Sanjay-Swati का बेपनाह प्यार! Swati के इश्क में सब भूल बैठा शादीशुदा Sanjay! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राम मंदिर चढ़ावा: CCTV में कैद चोरी की 105 घटनाएं, SIT को SC से चार्जशीट फाइल की इजाजत
राजस्थान
राजस्थान निकाय अध्यक्ष रिजल्ट पर रांका बोले, 'मुझे लगता है कि देश में...'
राजस्थान निकाय अध्यक्ष रिजल्ट पर रांका बोले, 'मुझे लगता है कि देश में...'
ओटीटी
Jio Hotstar का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
जियो हॉटस्टार का धमाका, नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, रिलीज हुईं साउथ-बॉलीवुड की 12 फिल्में
क्रिकेट
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
जापान के खिलाफ टी20 पर बोले श्रेयस अय्यर, 'कभी नहीं सोचा था कि...'
इंडिया
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, कहा - ' अगर सच कहूं तो...'
इंडिया
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
बंगाल उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी की TMC का लोगो जारी, सामने आई फोटो
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
पाकिस्तान की अनपढ़ पुलिस, विदेशी टूरिस्ट की अंग्रेजी नहीं समझ पाए अधिकारी
फूड
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसी मोमोज की लाल चटनी? देखें रेसिपी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget