हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: चिराग पासवान का छलका दर्द, कहा- चाचा ने परिवार तोड़ा, चचेरे भाई ने मां का किया अपमान

Bihar Election 2025: चिराग पासवान का छलका दर्द, कहा- चाचा ने परिवार तोड़ा, चचेरे भाई ने मां का किया अपमान

Chirag Paswan News: चिराग पासवान ने वोट डालते हुए अपने चचेरे भाई यशराज पर पारिवारिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया. चाचा से रिश्तों को लेकर कहा कि अगर रिश्ता जोड़ना है तो इसकी पहल चाचा करें.

By : उज्ज्वल कुमार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Nov 2025 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पैतृक गांव अलौली विधानसभा के अंतर्गत शेरबनी में वोट डाला. इस दौरान उन्होंने अपने गांव से जुड़ी यादों, परिवार के रिश्तों और राहुल गांधी के ताजा बयान पर खुलकर बात की.

एबीपी न्यूज से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि गांव आना हमेशा ही सुखद एहसास होता है. मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूं और यह रिश्ता मेरे पिता रामविलास पासवान ने मुझे सौंपा है. मैं चाहता हूं कि अगली पीढ़ी भी इस रिश्ते को ऐसे ही सहेजकर रखे है.

चिराग पासवान का चचेरे भाई यशराज पर तीखा बयान

जब चिराग पासवान से पूछा गया कि इस बार उनके ही चचेरे भाई यशराज पासवान उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव में जनता फैसला करेगी, लेकिन निजी रिश्तों में जो बातें हुईं, वे बेहद दुखद हैं. मेरे भाई जिनका जिक्र हो रहा है उन्होंने मेरे और मेरी मां के लिए जो बातें कही हैं, वे मर्यादा के बिल्कुल बाहर थीं. वह परिवार के सबसे छोटे हैं, मैंने हमेशा उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने हमारी भावनाओं को गहराई से चोट पहुंचाई.

चिराग ने कहा कि मेरी मां के बारे में जिस तरह की बातें कही गईं, वह किसी भी परिवार के लिए असहनीय होती हैं. उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ा है. मैं मानता हूं कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निजी रिश्तों का अपमान कभी स्वीकार्य नहीं है. इसलिए, माफ करना संभव नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि मुझे अफसोस है कि परिवार के सबसे छोटे सदस्य से ऐसी उम्मीद नहीं थी. वह युवा हैं, उन्हें मर्यादा में रहकर राजनीति करनी चाहिए थी. मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी परिवार की परंपरा और संस्कार को पहचान कर राजनीति में उतरे.

रिश्तों में पहल करने की जिम्मेदारी चाचा की है- चिराग पासवान 

चिराग पासवान ने चाचा के साथ रिश्तों पर बोलते हुए कहा कि परिवार में सुलह या दूरी की पहल अब पूरी तरह से चाचा के हाथ में है. उन्होंने कहा कि परिवार में बड़े होने के नाते जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या नहीं. मैं हमेशा उनका सम्मान करता रहा हूं, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, पर चिराग से रिश्ता नहीं होगा. ऐसे शब्द मेरे चाचा के थे, न कि मेरे. चिराग ने आगे कहा कि वह अब भी उम्मीद करते हैं कि परिवार के रिश्ते राजनीति से ऊपर रहेंगे, पर पहल करने की जिम्मेदारी चाचा की है.

राहुल के सत्ता चोरी वाले बयान पर जानें क्या बोलें चिराग

राहुल गांधी की सत्ता चोरी वाली बात पर चिराग पासवान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल की समस्या यह है कि वे हर बार हार का ठीकरा किसी और पर फोड़ देते हैं. जितनी बार चुनाव आते हैं, वे कोई न कोई बहाना तलाशते हैं. शायद उन्हें खुद भी एहसास है कि अब जनता उनके साथ नहीं है.

उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि लगातार हार का सामना करना किसी भी पार्टी के मनोबल को तोड़ देता है. ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने के लिए ऐसे बयान देने पड़ते हैं. लेकिन यह जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते. अगर सच में कुछ गलत हो रहा है, तो उन्हें न्यायालय जाना चाहिए, सड़क पर बहाने नहीं बनाने चाहिए.

हर मतदाता को अपने वोट का करना चाहिए इस्तेमाल- चिराग

वोट डालने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र का यह महापर्व देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है. हर मतदाता को अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य को तय करता है. उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार आत्मनिर्भर बने, वे सही उम्मीदवार चुनें. मैं बिहार के युवाओं से खास अपील करता हूं कि घर से निकलें और मतदान करें.

चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की याद करते हुए कहा कि आज भी जब मैं गांव आता हूं, तो लोगों की आंखों में वही स्नेह और अपनापन दिखता है जो पापा के समय में था. ये गांव, ये लोग ही मेरी ताकत हैं.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read
Published at : 06 Nov 2025 02:54 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Bihar Assembly Election 2025  Elections 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
'14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ', अमित शाह का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर क्या कहा?
बिहार
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
बिहार चुनाव : पहले चरण में 1 बजे तक 42.31% मतदान, मैथिली ठाकुर, तेज प्रताप, अनंत सिंह की सीट पर ये है हाल
इंडिया
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
स्पोर्ट्स
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
T20I में दर्ज हुईं सबसे बड़ी साझेदारियां, देखिए टॉप 5 की पूरी लिस्ट, नंबर 1 जोड़ी का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
टेलीविजन
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
टीआरपी में नंबर वन शो कौन? बिग बॉस 19 को मिली ये पॉजिशन, इस नए शो ने मारी बाजी
हेल्थ
Sugar Intake in Kids: बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
बच्चे को बनाना है जीनियस, तो पैदा होने से लेकर तीन साल तक बिल्कुल न खिलाएं ये चीज
यूटिलिटी
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके पैन कार्ड पर किसी ने लोन तो नहीं लिया? ऐसे कर सकते हैं चेक
जनरल नॉलेज
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
भारत की तरह क्या चीन में भी होती है जाति-धर्म के नाम पर वोटिंग, जानें यहां कितने लोग छोड़ चुके हैं धर्म
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget