हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'यह कमान तब दी जाती…', तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर चिराग पासवान भड़के

Tejashwi Yadav RJD National Working President: चिराग पासवान का कहना है कि पहले ये जिम्मेदारी तय होने की जरूरत थी कि कौन सा कारण था कि आरजेडी की ऐतिहासिक हार हुई? पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Jan 2026 08:14 PM (IST)
तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं. रविवार (25 जनवरी, 2026) को पार्टी की बैठक में यह तय हुआ. अब तेजस्वी यादव पर एनडीए के नेता हमलावर हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कहा कि अच्छी बात है. ये आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन पहले ये जिम्मेदारी तय होने की जरूरत थी कि कौन सा कारण था कि आरजेडी की ऐतिहासिक हार हुई? ऐसे में आप उनको इतने बड़े पद से नवाज रहे हैं. 

चिराग पासवान ने कहा, "मैं मानता हूं कि वे (तेजस्वी यादव) लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तो पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में जाती, लेकिन यह कमान तब जाती अगर उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता. उनके (तेजस्वी यादव) नेतृत्व में अगर पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया होता तो इस जिम्मेदारी को लेना स्वाभाविक था." 

पार्टी परिवार तक ही सीमित: चिराग पासवान

तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तरफ ऐतिहासिक हार के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, मीडिया का सामना नहीं किया, कार्यकर्ताओं से मिले नहीं, हार की वजह से आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाए? जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर जवाब मांगा जा रहा है, इससे पता चलता है कि यह बस परिवार तक ही पार्टी सीमित है. 

पत्रकारों के एक सवाल पर चिराग पासवान ने जवाब में कहा, "जिस तरीके से लालू जी के शासन में… 90 का दशक हर किसी को याद है… तब से जो पलायन शुरू हुआ… उसने जिस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर किया… ये परिस्थिति हम सब ने अनुभव किया है. इतना मैं जरूर कहूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में बिहार में जिस तरीके से चीजों पर नियंत्रण पाया जा रहा है और जिस 'बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट' के लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं आने वाले दिनों में उस विकसित बिहार बनाया जाएगा."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 25 Jan 2026 08:13 PM (IST)
Chirag Paswan Tejashwi Yadav BIHAR NEWS
Embed widget