'यह कमान तब दी जाती…', तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर चिराग पासवान भड़के

तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं. रविवार (25 जनवरी, 2026) को पार्टी की बैठक में यह तय हुआ. अब तेजस्वी यादव पर एनडीए के नेता हमलावर हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कहा कि अच्छी बात है. ये आज नहीं तो कल होना ही था, लेकिन पहले ये जिम्मेदारी तय होने की जरूरत थी कि कौन सा कारण था कि आरजेडी की ऐतिहासिक हार हुई? ऐसे में आप उनको इतने बड़े पद से नवाज रहे हैं.

चिराग पासवान ने कहा, "मैं मानता हूं कि वे (तेजस्वी यादव) लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तो पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में जाती, लेकिन यह कमान तब जाती अगर उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता. उनके (तेजस्वी यादव) नेतृत्व में अगर पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया होता तो इस जिम्मेदारी को लेना स्वाभाविक था."

पार्टी परिवार तक ही सीमित: चिराग पासवान

तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तरफ ऐतिहासिक हार के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, मीडिया का सामना नहीं किया, कार्यकर्ताओं से मिले नहीं, हार की वजह से आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाए? जबकि प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर जवाब मांगा जा रहा है, इससे पता चलता है कि यह बस परिवार तक ही पार्टी सीमित है.

पत्रकारों के एक सवाल पर चिराग पासवान ने जवाब में कहा, "जिस तरीके से लालू जी के शासन में… 90 का दशक हर किसी को याद है… तब से जो पलायन शुरू हुआ… उसने जिस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर किया… ये परिस्थिति हम सब ने अनुभव किया है. इतना मैं जरूर कहूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में बिहार में जिस तरीके से चीजों पर नियंत्रण पाया जा रहा है और जिस 'बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट' के लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं आने वाले दिनों में उस विकसित बिहार बनाया जाएगा."

