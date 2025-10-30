'चिराग पासवान को खत्म करने का सपना देखने वालों...' LJPR प्रमुख ने दे दिया बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार (29 अक्टूबर) को आरा के अगिआंव विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी बीजेपी के महेश पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया.

जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ और 'चिराग भइया जिंदाबाद' के नारों से मैदान गूंज उठा. समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया.

बिहार को विकसित राज्य बनाकर ही रहूंगा- चिराग पासवान

सभा में चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करने का सपना देखते हैं, वे भूल जाते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं. मैं सिर पर कफन बांधकर निकला हूं, जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूं, चैन की सांस नहीं लूंगा. उन्होंने कहा कि कई लोग मेरी राजनीतिक हत्या करने में लगे हुए हैं ताकि कोई 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' की बात न करें, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं.

महेश पासवान को वोट कर अपने क्षेत्र का कराएं विकास- पासवान

चिराग ने कहा कि अब बिहार के लोग विकास की राजनीति चाहते हैं, न कि वादाखिलाफी और गुंडाराज की. उन्होंने दावा किया कि अगिआंव की जनता इस बार कमल निशान पर बटन दबाकर एनडीए प्रत्याशी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी. चिराग ने कहा कि अगर इस क्षेत्र से दूसरे गठबंधन का विधायक चुना गया तो अगले पांच साल बहाने ही सुनने को मिलेंगे. महेश पासवान जैसे उम्मीदवार को जीताकर भेजिए, जो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर आपके इलाके की समस्या का समाधान करेंगे.

महागठबंधन के अंदर साफ दिख रही आपसी कलह और दरारें

चिराग ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन के अंदर आपसी कलह और दरारें साफ दिख रही हैं. ये लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, जनता की सेवा नहीं. जिस गठबंधन में अपने ही घटक दलों को सम्मान नहीं, वह जनता को क्या सम्मान देगा.

अगिआंव विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय से वाम दलों का गढ़ माना जाता रहा है, ऐसे में चिराग पासवान की यह सभा एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग यह सोचते हैं कि चिराग पासवान खत्म हो जाएगा, वे यह भूल जाएं कि मैं शेर का बेटा हूं. जितनी ताकत आजमानी है, आजमा लें- मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं.

चिराग ने जनता से अपील की कि वे बिहार के विकास और स्थिरता के लिए एनडीए को वोट दें, ताकि राज्य को एक बेहतर दिशा और मजबूत नेतृत्व मिल सके.