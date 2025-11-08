'बिहार में NDA को मिलेंगी 175 सीटें', PM मोदी की रैलियों का जिक्र कर चिराग पासवान का बड़ा दावा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा. उन्होंने कहा कि पहले चरण के रुझान और सभी उम्मीदवारों से मिल रहे फीडबैक से यह साफ हो गया है कि एनडीए को करीब 175 सीटें मिलने जा रही हैं.

चिराग पासवान ने कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे चरण के मतदान के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी. अगर इस बार बिहार 2010 का रिकॉर्ड तोड़ देता है, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज्य में एकतरफा माहौल एनडीए के पक्ष में है.

VIDEO | Bihar Elections 2025: Union Minister and Lok Janshakti Party (Ram Vilas) chief Chirag Paswan (@iChiragPaswan) says, "One thing is clear: based on the trends from the first phase and the feedback we are receiving from all our candidates, there is no doubt that the NDA… pic.twitter.com/PeUSHhemJY — Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025

रोजगार, विकास और स्थिर शासन चाहती है जनता- चिराग पासवान

लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बिहार का दौरा किया, कई सभाएं कीं और जनता से सीधा संवाद स्थापित किया. प्रधानमंत्री की रैलियों ने जनता के दिल में विश्वास को और गहरा किया है. आज बिहार की जनता रोजगार, विकास और स्थिर शासन चाहती है जो केवल एनडीए दे सकता है.

महागठबंधन के पास नहीं है कोई ठोस एजेंडा- पासवान

चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन की पार्टियों के पास न तो कोई ठोस एजेंडा है, न ही नेतृत्व पर जनता का भरोसा. जनता देख चुकी है कि पिछली बार जब इन दलों की सरकार बनी, तब केवल वादे हुए काम नहीं. अब लोग बिहार में एक बार फिर मोदी-नीतीश की जोड़ी पर भरोसा कर रहे हैं.

लोजपा को पूरे राज्य में जनता का मिल रहा समर्थन- चिराग

केंद्रीय मंत्री ने यह भी जोड़ा कि लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशियों को पूरे राज्य में जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर मजबूत प्रदर्शन करेगी और बिहार में स्थायी विकास का नया अध्याय लिखेगी.

बिहार चुनाव के पहले चरण में 64.66% मतदान दर्ज हुआ है, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है. अब सभी की निगाहें दूसरे चरण पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि एनडीए का दावा कितना मजबूत साबित होता है.

