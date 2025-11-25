बिहार में नई सरकार बनने के बाद मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को मंगल पांडेय ने स्वास्थ्य विभाग जाकर पदभार ग्रहण किया. इसके पहले भी यह विभाग उन्हीं के पास था. इस मौके पर मंगल पांडेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया. साथ ही सीवान विधानसभा की जनता का आभार जताया. कहा कि सीवान की जनता और पूरे बिहार की जनता की कृपा रही जिनके प्रचंड जनादेश से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और वे स्वास्थ्य मंत्री बने.

सबसे पहले भरे जाएंगे रिक्त पद

मंगल पांडेय ने कहा कि मेरा सबसे पहला काम होगा कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए. दिसंबर (2025) से लेकर अगले एक साल में स्वास्थ्य विभाग में 32700 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी. इन 32,700 पदों में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद और दंत चिकित्सा पदाधिकारी के 808 पद हैं. 8,938 पदों पर एएनएम की बहाली के लिए अधियाचना बीटीएससी को भेजी गई है.

उन्होंने कहा कि 11,389 पदों के लिए जीएनएम की परीक्षा हो चुकी है. बीटीएससी से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी. इसके अलावा नर्सिंग के कुल 498 पद की परीक्षा भी हो चुकी है. पदस्थापना की प्रक्रिया की जा रही है. आयुष प्रक्षेत्र के 121 चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है.

इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के कुल 1,711 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल चुका है. सीनियर रेजिडेंट नर्सिंग के 1,047 पदों की नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है. संविदा पर सह प्राध्यापक के 655 रिक्त पदों एवं संविदा के प्राध्यापक के 269 पदों के नियोजन के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है.

स्वास्थ्य विभाग में तकनीकी स्तर के कुल 12,627 पदों में फार्मासिस्ट के 2,473 पद, प्राध्यापक के 3,326, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के 2,969, एक्स-रे टेक्नीशियन के 1,232, शल्यकक्ष सहायक के 1,683, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 और दंत विज्ञानी के 702 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो चुका है. बीटीएससी से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी. इसके अलावा 5,006 एएनएम, 504 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, 220 नेत्र सहायक का नियोजन तीन माह में पूरा कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तैयारी, सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान