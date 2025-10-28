कौन होगा बिहार का अगला CM? चिराग पासवान के जवाब ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी(आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 5 पार्टी के विधायक बैठेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगें और विधायक दल तय करेगा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होगें. विधायक फिर से उनको नेता चुनेंगे.

एनडीए का समर्थन करें मुसलमान- चिराग

चिराग पासवान ने मुसलमानों से अपील की वो एनडीए का समर्थन करें. चिराग ने कहा, "मुसलमानों को खुलकर एनडीए का समर्थन करना चाहिए. डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है. विकास होगा. 11 साल से इस देश के मुसलमान को मोदी के नाम पर डराया जा रहा है."

SIR पर क्या बोले?

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, "ये तो होना ही चाहिए. जब ये बिहार में हुआ था तो हमने इसका मजबूती से समर्थन किया था. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका समय-समय पर वैसे भी पालन किया जाता रहा है. सघन एसआईआर होनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वोटर लिस्ट में किसी तरह की धांधली न हो."

इसके आगे उन्होंने कहा, "घुसपैठियों को हमारे देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का दुरुपयोग करने का मौका नहीं मिलना चाहिए. इस सोच के साथ जब बिहार में एसाआईआऱ हुआ था तो हमने स्वागत किया था. देशभर में भी ये होगा, इसकी जानकारी हम लोगों को पहले से थी. अब जितने राज्यों में होने जा रहा है, मुझे लगता है कि ये सशक्त लोकतंत्र के लिए जरूरी है."

तेजस्वी यादव को 'जननायक' बोला जा रहा है, इस पर जब चिराग पासवान से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, "मेरी समझ में नहीं आता. आप इतने बड़े हो गए हैं? आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप अपने आप को जननायक मानने लगे हैं? इतने संघर्षों के बाद हमारे पूर्वजों को ये उपाधि दी गई है, आप अभी तक तो कुछ हुए नहीं हैं. अभी तक आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं और आप अपनी तुलना उन महानायकों से करने लगे हैं? ये अहंकार दर्शाता है."

चिराग पासवान ने कहा, "एक बार मुख्यमंत्री बनकर कार्य करके तो दिखाइए. प्रदेश ने आपको तो कभी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं चुना? आपके परिवार ने जिस तरह से बिहार को जंगलराज देने का काम किया, वो समय और आज का समय, बिहार की जनता पलटकर आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया."

प्रशांत किशोर पर साधा निशाना

वहीं प्रशांत किशोर के दो-दो राज्य में वोटर आईडी पर कहा कि वो इस पर जवाब दें. उन्होंने कहा, "दूसरों पर उंगली उठाने वाले, दूसरों को नैतिकता की दुहाई देने वालों का खुद का हाल ये है. जब खुद के घर शीशे के हों, दूसरों पर पत्थर नहीं उठाना चाहिए."