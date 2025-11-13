'टाइगर अभी जिंदा है' वाले नीतीश कुमार के पोस्टर पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, क्या कह दिया?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ 'टाइगर अभी जिंदा है' के पोस्टर लगाए जाने पर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होने कहा कि CM नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विपक्ष के नेताओं ने नकारात्मक प्रचार करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के तथाकथित युवा जब निकले भी नहीं थे, जब वो प्रचार तक नहीं कर रहे थे, तब नीतीश कुमार प्रचार कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी नेतृत्व क्षमता को फिर से स्थापित करके दिखाया है तो 'टाइगर अभी जिंदा है' का पोस्टर बिल्कुल सटीक बैठता है.

आरजेडी नेता सुनील कुमार सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ''देश की विपक्षी पार्टियां जब देश के लोगों को इस तरह के बयान देकर उकसाने का प्रयास करें तो यह चिंता का विषय है. हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है.''

मेरा विश्वास बिहार और बिहारियों पर- चिराग पासवान

उन्होंने आगे कहा, ''जो संतोष NDA के नेताओं के चेहरों पर हैं वो महागठबंधन के नेताओं के चेहरों पर नहीं है जो अपने आप में बताता है कि वे लोग किस तरह से हार रहे हैं. मेरा विश्वास बिहार और बिहारियों पर है. मैं मानता हूं कि कोई नहीं चाहेगा कि 90 का जंगलराज लौटे. न केवल एग्जिट पोल पर मैं ये बयानबाजी कर रहा हूं बल्कि NDA के नेताओं की मेहनत पर मुझे विश्वास है.''

नीतीश कुमार के समर्थन में 'टाइगर अभी जिंदा है' के पोस्टर

गौरतलब है कि पटना के जेडीयू दफ्तर के सामने समर्थकों की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े कई तरह के पोस्टर लगाए गए हैं. एक पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के साथ लिखा गया है- 'टाइगर अभी जिंदा है'. पूर्व मंत्री रंजीत सिन्हा द्वारा लगाए गए इस पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर है और लिखा गया है, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक, टाइगर अभी जिंदा है.