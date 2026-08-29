बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 27 DSP का तबादला, आरा-छपरा के SDPO बदले
बिहार पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गृह विभाग ने 27 DSP स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया है. पटना में नए एसपी प्रशासन के साथ-साथ आरा, छपरा समेत 24 जगहों पर नए SDPO तैनात किए गए हैं.
बिहार (Bihar News) के पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया गया है. राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के मकसद से बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल (Administrative Reshuffle) हुआ है. बिहार गृह विभाग ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए बिहार पुलिस सेवा (Bihar Police Service) के डीएसपी (DSP) स्तर के 27 पुलिस अधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया है.
पटना, आरा और छपरा समेत कई जिलों में नए SDPO
गृह विभाग (Home Department) द्वारा जारी ट्रांसफर लिस्ट के अनुसार, राज्य के कई अहम जिलों के पुलिस ढांचे में बदलाव किया गया है. राजधानी पटना (Patna) में एसपी प्रशासन (SP Admin) की अहम जिम्मेदारी श्री सोनू कुमार राय को सौंपी गई है. इसके साथ ही छपरा, आरा, वैशाली और बेगूसराय जैसे संवेदनशील जिलों समेत प्रदेश भर में कई नए एसडीपीओ (SDPO) नियुक्त किए गए हैं.
27 अधिकारियों की पूरी लिस्ट
गृह विभाग द्वारा 29 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सभी 27 स्थानांतरित अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है:
|क्र.सं.
|अधिकारी का नाम (गृह जिला)
|वर्तमान पदस्थापन
|नव पदस्थापन (नई जिम्मेदारी)
|1
|श्री सोनू कुमार राय (भोजपुर)
|अपर पुलिस अधीक्षक, बि०वि०स०पु०-14, पटना
|पुलिस अधीक्षक (प्रशासन), पटना
|2
|श्री उमेश्वर चौधरी (शेखपुरा)
|अपर पुलिस अधीक्षक, रेल, जमालपुर
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-II, फुलवारी शरीफ, पटना
|3
|श्री प्रेमचंद सिंह (भभुआ)
|अपर पुलिस अधीक्षक, बि०वि०स०पु०-16, पटना
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-II, सदर, छपरा
|4
|श्री पोलस्त कुमार (नालंदा)
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमराँव, बक्सर
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, महुआ, वैशाली
|5
|श्री सुशील कुमार (बक्सर)
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-I, फुलवारी शरीफ, पटना
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-I, सदर, आरा
|6
|श्री गुलशन कुमार (जहानाबाद)
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रजौली, नवादा
|पुलिस उपाधीक्षक, रेल गया
|7
|श्री प्रशांत कुमार (लखीसराय)
|वरीय पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-I, सदर, बेगूसराय
|8
|श्री राजेश कुमार (पटना)
|पुलिस उपाधीक्षक, विशेष कार्य बल, बिहार, पटना
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज
|9
|श्री अजीत प्रताप सिंह चौहान (पूर्वी चम्पारण)
|पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राईम), लखीसराय
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णियाँ
|10
|श्री अमरकांत (पटना)
|पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, रोहतास
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मंझौल, बेगूसराय
|11
|श्री सतीश सुगन (पटना)
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, जमुई
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-I, सदर, समस्तीपुर
|12
|श्री राकेश कुमार रंजन (मुजफ्फरपुर)
|पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राईम), मुंगेर
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-II, सदर (बिहार शरीफ), नालंदा
|13
|श्री पंकज कुमार मिश्रा (दरभंगा)
|पुलिस उपाधीक्षक, मद्य निषेध, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अरेराज, मोतिहारी
|14
|श्री गोरख राम (भोजपुर)
|पुलिस उपाधीक्षक (रक्षित), रोहतास
|पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-4, डुमराँव
|15
|श्री आनन्द मोहन गुप्ता (बेगूसराय)
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, हथुआ, गोपालगंज
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-II, सदर, सिवान
|16
|श्री निशिकांत भारती (भागलपुर)
|पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, सिवान
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा
|17
|श्री चन्द्र भूषण (वैशाली)
|पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राईम), सारण
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद
|18
|श्री अभिनव कुमार (बेगूसराय)
|पुलिस उपाधीक्षक, विशेष सुरक्षा दल, बिहार, पटना
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, वजीरगंज, गयाजी
|19
|श्री पंकज कुमार सिंह (जमुई)
|पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, बक्सर
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल
|20
|श्री राकेश कुमार भाष्कर (गोपालगंज)
|पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-15 भीमनगर, सुपौल
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-II, सदर, बेतिया
|21
|श्री सत्येन्द्र राम (सिवान)
|पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामनगर, बगहा
|22
|श्री अजय कुमार (खगड़िया)
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बारसोई, कटिहार
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मधेपुरा
|23
|श्री पवन कुमार (नवादा)
|पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बीरपुर, सुपौल
|24
|श्री पवन कुमार सिंह (कटिहार)
|पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, अरवल
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा
|25
|श्री पंकज कुमार सिंह (जमुई)
|पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, बक्सर
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, सहरसा
|26
|श्री कृपालचन्द्र जयसवाल (पटना)
|पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-II, सदर, गोपालगंज
|27
|श्री अभय कुमार (रोहतास)
|पुलिस उपाधीक्षक, बि०वि०स०पु०-13, दरभंगा
|अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, खड़गपुर, मुंगेर
तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश
यह पूरा फेरबदल प्रशासनिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है. तबादले के बाद बिहार गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी 27 स्थानांतरित अधिकारी अगले आदेश तक बिना किसी देरी के अपनी-अपनी नई जिम्मेदारी (New Postings) संभालें. इस बड़े फेरबदल के बाद राज्य के कई जिलों में पुलिसिंग और जनसुरक्षा के तौर-तरीकों में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है.
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