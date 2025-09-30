अरविंद केजरीवाल से प्रशांत किशोर की तुलना, चिराग पासवान बोले- 'ये सही मायनों में…'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की है. पटना में चिराग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर एक के बाद एक कई आरोप पर आरोप लगा रहे हैं ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी जब दिल्ली में भी मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची लगा दी थी. उसके बाद जब वक्त आया कि उस सूची पर वो कार्रवाई कर सकें तो उन्होंने एकदम खामोशी साध ली थी."

चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आरोपों पर मानहानि के मुकदमे और नोटिस का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि किन तथ्यों के साथ प्रशांत किशोर इन बातों को सामने रख रहे हैं. मैं मानता हूं कि जिन-जिन पर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए सक्षम हैं. उनमें से कुछ नेताओं ने मानहानि का दावा भी किया है. समय-समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे. दूध का दूध, पानी का पानी, अपने आप होगा."