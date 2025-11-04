हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: अररिया में FST ने की छापेमारी, 2 साइबर कैफे से 36 लाख कैश बरामद

बिहार चुनाव 2025: अररिया में FST ने की छापेमारी, 2 साइबर कैफे से 36 लाख कैश बरामद

Bihar Crime News: अनुमान लगाया जा रहा है कि यह राशि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से मनी ट्रांसफर के जरिए मंगाई गई थी. आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है.

By : राकेश कुमार भगत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. लगातार छापेमारी हो रही है. वाहनों की जांच हो रही है. फोर्स की तैनाती की गई है. जिले के सारे वरीय पदाधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. इस बीच अररिया में बड़ी कार्रवाई हुई है. फारबिसगंज अनुमंडल प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वायड टीम (FST) ने बीते सोमवार (03 नवंबर, 2025) की देर रात ज्योति होटल परिसर स्थित दो साइबर कैफे में छापेमारी की. यहां से 36 लाख रुपये से अधिक रुपये मिले. 

रात करीब 10 बजे टीम ने की छापेमारी

यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें मनी ट्रांसफर के माध्यम से बड़ी राशि जमा किए जाने की जानकारी मिली थी. फारबिसगंज एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा एवं थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एफएसटी ने पुलिस बल के साथ रात करीब दस बजे यह छापेमारी की है. 

इस दौरान जियो साइबर कैफे और कैलाश साइबर कैफे से कुल 36 लाख रुपये से अधिक नकद मिले हैं. बताया जाता है कि जियो साइबर कैफे से 18 लाख 55 हजार 610 रुपये और कैलाश साइबर कैफे से लगभग 18 लाख 17 हजार रुपये बरामद किए गए हैं. जियो साइबर कैफे के संचालक सुधीर चौधरी एवं प्रभाष कुमार हैं, जबकि कैलाश साइबर कैफे के मालिक कैलाश कुमार बताए जा रहे हैं.

आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई

अनुमान लगाया जा रहा है कि यह राशि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से मनी ट्रांसफर के जरिए मंगाई गई थी. अनुमंडल प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए पूरी राशि को जब्त कर लिया है.

इस मामले में फारबिसगंज एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 35 लाख 20 हजार रुपये जब्त किए गए हैं. आयकर विभाग को सूचना दी गई है. पुलिस और एफएसटी मामले की जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्जिट पोल पर लगी रोक, निर्वाचन आयोग का ऑर्डर जारी

Published at : 04 Nov 2025 07:24 AM (IST)
Tags :
Araria Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
विश्व
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
विश्व
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget