बिहार चुनाव 2025: अररिया में FST ने की छापेमारी, 2 साइबर कैफे से 36 लाख कैश बरामद

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. लगातार छापेमारी हो रही है. वाहनों की जांच हो रही है. फोर्स की तैनाती की गई है. जिले के सारे वरीय पदाधिकारी अलर्ट मोड पर हैं. इस बीच अररिया में बड़ी कार्रवाई हुई है. फारबिसगंज अनुमंडल प्रशासन की फ्लाइंग स्क्वायड टीम (FST) ने बीते सोमवार (03 नवंबर, 2025) की देर रात ज्योति होटल परिसर स्थित दो साइबर कैफे में छापेमारी की. यहां से 36 लाख रुपये से अधिक रुपये मिले.

रात करीब 10 बजे टीम ने की छापेमारी

यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें मनी ट्रांसफर के माध्यम से बड़ी राशि जमा किए जाने की जानकारी मिली थी. फारबिसगंज एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा एवं थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एफएसटी ने पुलिस बल के साथ रात करीब दस बजे यह छापेमारी की है.

इस दौरान जियो साइबर कैफे और कैलाश साइबर कैफे से कुल 36 लाख रुपये से अधिक नकद मिले हैं. बताया जाता है कि जियो साइबर कैफे से 18 लाख 55 हजार 610 रुपये और कैलाश साइबर कैफे से लगभग 18 लाख 17 हजार रुपये बरामद किए गए हैं. जियो साइबर कैफे के संचालक सुधीर चौधरी एवं प्रभाष कुमार हैं, जबकि कैलाश साइबर कैफे के मालिक कैलाश कुमार बताए जा रहे हैं.

आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई

अनुमान लगाया जा रहा है कि यह राशि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से मनी ट्रांसफर के जरिए मंगाई गई थी. अनुमंडल प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए पूरी राशि को जब्त कर लिया है.

इस मामले में फारबिसगंज एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में करीब 35 लाख 20 हजार रुपये जब्त किए गए हैं. आयकर विभाग को सूचना दी गई है. पुलिस और एफएसटी मामले की जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर एक्जिट पोल पर लगी रोक, निर्वाचन आयोग का ऑर्डर जारी