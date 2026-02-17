NEET छात्रा की मौत पर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया, 'ऐसी घटनाओं को…'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET छात्रा की मौत पर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया, 'ऐसी घटनाओं को…'

NEET Student Death Case: बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर सोमवार को पटना आईं थीं. इस दौरान उन्होंने नीट छात्रा कांड पर काफी कुछ कहा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Feb 2026 05:49 PM (IST)
Preferred Sources

पटना में हुई नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच कर रही है. अब तक एसआईटी के हाथ जो भी लगा है उसको बारीकी से देखा जा रहा है. परिजनों से भी सीबीआई की टीम मिलकर बातचीत कर चुकी है. कई सवाल-जवाब किए गए हैं. इस बीच इस पूरे कांड पर अब बॉलीवुड की दुनिया से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है.

हर दिन हो रहीं ऐसी 80 घटनाएं: तापसी पन्नू

तापसी पन्नू से इस घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "79 और घटनाएं उस दिन और हुई होंगी… सिर्फ यहां नहीं पूरे देश में, हर के लिए उतना ही बुरा फील होता है. किसी के साथ बहुत बेदर्दी से होता है… किसी के साथ कोई घर का ही करके चला जाता है. एवरेज हर दिन 80 ऐसी घटनाएं हो रही हैं… तो जितना दर्द दुख और गुस्सा इस केस के बारे में सुनकर आता है उतना ही दूसरे केस के बारे में आता है." 

'हम मानकर बैठ गए… ये जीवन का हिस्सा है'

ताबसी पन्नू अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर बीते सोमवार (16 फरवरी, 2026) को पटना आईं थीं. इसी दौरान न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने नीट छात्रा कांड पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने इस तरह की घटनाओं को लेकर कहा, "बात इतनी कॉमन हो गई है कि ऐसी घटनाओं को हमने वैल्यू देना कम कर दिया है… हम मानकर बैठ गए हैं कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है. ये चीज जो है सबसे ज्यादा मुझे नाराज करती है."

बता दें कि फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा अपनी आगामी फिल्म 'अस्सी' को लेकर चर्चा में हैं. तापसी पन्नू, कानी कुश्रुति, रेवथी, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अयूब अभिनीत इस फिल्म का सोमवार की शाम पटना के एक थियेटर में हाउसफुल प्रीमियर आयोजित किया गया. प्रीमियर में शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी रहे. 'सुपर 30' के संस्थापक आनंद कुमार भी प्रीमियर देखने के लिए पहुंचे थे.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 17 Feb 2026 05:42 PM (IST)
