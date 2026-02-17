NEET छात्रा की मौत पर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू की प्रतिक्रिया, 'ऐसी घटनाओं को…'

पटना में हुई नीट छात्रा की मौत मामले में सीबीआई जांच कर रही है. अब तक एसआईटी के हाथ जो भी लगा है उसको बारीकी से देखा जा रहा है. परिजनों से भी सीबीआई की टीम मिलकर बातचीत कर चुकी है. कई सवाल-जवाब किए गए हैं. इस बीच इस पूरे कांड पर अब बॉलीवुड की दुनिया से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है.

हर दिन हो रहीं ऐसी 80 घटनाएं: तापसी पन्नू

तापसी पन्नू से इस घटना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "79 और घटनाएं उस दिन और हुई होंगी… सिर्फ यहां नहीं पूरे देश में, हर के लिए उतना ही बुरा फील होता है. किसी के साथ बहुत बेदर्दी से होता है… किसी के साथ कोई घर का ही करके चला जाता है. एवरेज हर दिन 80 ऐसी घटनाएं हो रही हैं… तो जितना दर्द दुख और गुस्सा इस केस के बारे में सुनकर आता है उतना ही दूसरे केस के बारे में आता है."

'हम मानकर बैठ गए… ये जीवन का हिस्सा है'

ताबसी पन्नू अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर बीते सोमवार (16 फरवरी, 2026) को पटना आईं थीं. इसी दौरान न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने नीट छात्रा कांड पर अपना रिएक्शन दिया. उन्होंने इस तरह की घटनाओं को लेकर कहा, "बात इतनी कॉमन हो गई है कि ऐसी घटनाओं को हमने वैल्यू देना कम कर दिया है… हम मानकर बैठ गए हैं कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है. ये चीज जो है सबसे ज्यादा मुझे नाराज करती है."

बता दें कि फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा अपनी आगामी फिल्म 'अस्सी' को लेकर चर्चा में हैं. तापसी पन्नू, कानी कुश्रुति, रेवथी, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अयूब अभिनीत इस फिल्म का सोमवार की शाम पटना के एक थियेटर में हाउसफुल प्रीमियर आयोजित किया गया. प्रीमियर में शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी रहे. 'सुपर 30' के संस्थापक आनंद कुमार भी प्रीमियर देखने के लिए पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें- NEET छात्रा मौत: पप्पू यादव का बड़ा दावा, कांड से 2 नेताओं का कनेक्शन जोड़ा, नाम भी बताया

