अपहरण, हत्या, नरसंहार, लूट...', बीजेपी ने बताई RJD की पहचान, पोस्टर के जरिए लोगों को समझाया

बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव को सुशासन बनाम जंगलराज के मुद्दे पर ले जाने की कोशिश में लगी है. बीजेपी दफ्तर परिसर में शुक्रवार को स्टैंडी पोस्टर लगाकर आरजेडी को जंगलराज के मुद्दे पर घेरा गया. इस पोस्टर में आरजेडी शासन काल के दौरान अपहरण हत्या नरसंहार लूट समेत बड़ी अपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया.

पोस्टर में अखबारों की कटिंग हेडलाइन के साथ लगाई गई है. जनता को मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर फिर से RJD की सरकार आ गई तो बिहार में जंगल राज का दौर लौट आएगा. लिखा है- नहीं भूलेंगे जंगलराज, 15 साल में 18,186 हत्याएं, बारा गांव में 37 लोगों की हत्या, शंकर बिगहा में 22 लोगों को मारा, मियांपुर में 35 लोगों को मौत के घाट उतारा.

इसके अलावा इमामगंज में लोजपा प्रत्याशी समेत चार की हत्या, पटना जहानाबाद में 14 लोगों की हत्या, एक साथ 10 बच्चे अगवा, तमाम बड़ी अपराधिक घटनाओं का जिक्र किया गया है.

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि लोगों को राजद के जंगल राज के शासनकाल को याद दिलाने की कोशिश की गई है. लोगों को सावधान सचेत किया जा रहा है कि आरजेडी का शासनकाल आया तो जंगलराज वापस आ जाएगा. राजद शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी इसका जिक्र किया गया है. एनडीए सरकार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया जबकि राजद के समय जंगलराज था.

बता दें एक तरफ तेजस्वी रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं. दवाई, कमाई, पढ़ाई वाली सरकार लाने की बात कह रहे हैं तो दूसरी तरफ BJP RJD के शासनकाल में जंगलराज के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है.

ये भी पढ़ें: गयाजी में शराब पार्टी में बुलाकार भाई को मार दी गोली, फिर थाने पहुंचा आरोपी, मचा हड़कंप