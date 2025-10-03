गयाजी में शराब पार्टी में बुलाकार भाई को मार दी गोली, फिर थाने पहुंचा आरोपी, मचा हड़कंप

गयाजी में विजयादशमी के दिन गुरुवार को शराब पार्टी में बुलाकर एक शख्स ने अपने ही चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह खुद थाना पहुंच गया और पुलिस से कहा कि मैने भाई को गोली मार दी, ये सुनकर थाने में पुलिस भी हैरान हो गई और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

अपने ही चचेरा भाई को सीने में मारी गोली

गयाजी जिले के शेरघाटी में एक शख्स ने अपने ही चचेरा भाई को सीने में चार गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाना पहुंचकर बताया तो थाने में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि दोनों भाईयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. इसी कारण चचेरे भाई ने घटना को अंजाम दिया है.

आरोपी के बताए जाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से युवक के शव को बरामद किया. साथ ही 4 खोखा और कट्टा को जब्त किया गया. मृतक की पहचान 35 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में की है. वहीं आरोपी का नाम राजेश कुमार है. घटना शेरघाटी थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले की है.

बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश के चाचा द्वारिका प्रसाद की दो बेटी है. बचपन में दीपक को गोद लिया गया था. दोनों बेटी की शादी हो चुकी है. द्वारिका प्रसाद और उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी है, जिसमे संपति का मालिक दीपक कुमार को बना दिया था, जिसे लेकर आरोपी को राजेश से खुन्नस था.

विजयादशमी के दिन शराब पार्टी का आयोजन

यही वजह थी कि उसने अपने चचेरे भाई की हत्या की साजिश बनाई और फिर विजयादशमी के दिन शराब पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक कुमार को बुलाया गया. दोनों ने साथ में पहले शराब पी फिर इसके बाद नशे में राजेश ने अपने ही चचेरे भाई दीपक के सीने में 4 गोली मार दी, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

शेरघाटी एएसपी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना गुरुवार की देर शाम की है. आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. वहीं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन को लेकर एफएसएल टीम को बुलाई गई है. प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस हरेक बिंदुओं पर जांच कर रही है.

