हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPatna News: गैंगस्टर सोनू-मोनू के रेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने दी चेकिंग, SSP ने किया सस्पेंड

Patna News: गैंगस्टर सोनू-मोनू के रेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने दी चेकिंग, SSP ने किया सस्पेंड

Patna News In Hindi: पटना एसएसपी ने मोकामा के बहुचर्चित सोनू-मोनू के घर हुई छापेमारी के वायरल वीडियो मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पंचमहला और हाथीदह के थानाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया है.

By : आर्यन आनंद | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 May 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

पटना पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटना के एसएसपी (SSP) कार्तिकेय कुमार शर्मा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. यह गाज पंचमहला थानाध्यक्ष और हाथीदह थानाध्यक्ष पर गिरी है. दोनों अधिकारियों पर यह कार्रवाई मोकामा के बहुचर्चित 'सोनू-मोनू' के घर बीती रात की गई छापेमारी और उससे जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर हुई है.

क्या है पूरा मामला?

मोकामा विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाने वाले मुकेश सिंह के ऊपर हाल ही में फायरिंग हुई थी. इसी फायरिंग के आरोप में बीती रात पंचमहला और हाथीदह थाने की पुलिस संयुक्त रूप से पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी.

पुलिस की 'चेकिंग' के बाद घर में घुसने की मिली इजाजत

छापेमारी के दौरान एक बेहद हैरान करने वाला वाकया हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सोनू-मोनू के परिजनों ने पुलिस को सीधे घर में घुसने नहीं दिया. परिजनों को आशंका थी कि पुलिस उनके घर में कोई अवैध या आपत्तिजनक सामान (Plant) रखकर उन्हें झूठे केस में फंसा सकती है. इसके बाद परिजनों ने घर के दरवाजे पर ही बाकायदा पुलिसकर्मियों की 'चेकिंग' (तलाशी) की और उसके बाद ही उन्हें घर के अंदर छापेमारी के लिए जाने दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली और इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे.

मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड 

बाढ़ SDPO की जांच के बाद गिरी गाज

वीडियो वायरल होने के बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया और बाढ़ एसडीपीओ (SDPO) को तुरंत इस प्रकरण की जांच सौंप दी. जांच रिपोर्ट में दोनों थानाध्यक्षों की कार्यशैली को बेहद असंतोषजनक और गैर-पेशेवर माना गया. इसी रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

पुराना है सोनू-मोनू और अनंत सिंह का विवाद

गौरतलब है कि मोकामा में सोनू-मोनू गैंग और विधायक अनंत सिंह के गुट के बीच लंबे अरसे से सियासी और वर्चस्व की जंग (टकराव) चलती आ रही है. इससे पहले भी नौरंगा गांव में दोनों गुटों के बीच फायरिंग और हिंसक झड़पें हो चुकी हैं. इस मामले ने एक बार फिर मोकामा के इस पुराने विवाद को सुर्खियों में ला दिया है.

'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?

Published at : 24 May 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Patna Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Patna News: गैंगस्टर सोनू-मोनू के रेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने दी चेकिंग, SSP ने किया सस्पेंड
पटना: गैंगस्टर सोनू-मोनू के रेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने दी चेकिंग, SSP ने किया सस्पेंड
बिहार
'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?
'हरा गमछा वालों को खोजो...', AI समिट में सीएम सम्राट चौधरी क्या बोल गए कि खड़ा हो गया सियासी विवाद?
बिहार
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन, 10 मौतों के बाद 14 मद्य निषेध कर्मी सस्पेंड
बिहार
'कॉकरोच जनता पार्टी' पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'ये सरकार के लिए…'
'कॉकरोच जनता पार्टी' पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'ये सरकार के लिए…'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Dev-Vasudha का रोमांटिक डांस, Anniversary जश्न में झूमा Chauhan परिवार
Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
DMK और कांग्रेस गठबंधन में बड़ी दरार! उदयनिधि स्टालिन बोले- 'कांग्रेस ने किया विश्वासघात, अब कभी नहीं...'
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: पेंशन दिलाने के लिए 90 साल की सास को पीठ पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चली बहू, वीडियो वायरल
छत्तीसगढ़: पेंशन दिलाने के लिए 90 साल की सास को पीठ पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चली बहू, वीडियो वायरल
क्रिकेट
कोलकाता ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी, 73 गेंद में चेज करना होगा टारगेट; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव
कोलकाता ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी, 73 गेंद में चेज करना होगा टारगेट; प्लेइंग इलेवन में बदलाव
बॉलीवुड
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget