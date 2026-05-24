Patna News: गैंगस्टर सोनू-मोनू के रेड के दौरान पुलिसकर्मियों ने दी चेकिंग, SSP ने किया सस्पेंड
Patna News In Hindi: पटना एसएसपी ने मोकामा के बहुचर्चित सोनू-मोनू के घर हुई छापेमारी के वायरल वीडियो मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पंचमहला और हाथीदह के थानाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया है.
पटना पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पटना के एसएसपी (SSP) कार्तिकेय कुमार शर्मा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया. यह गाज पंचमहला थानाध्यक्ष और हाथीदह थानाध्यक्ष पर गिरी है. दोनों अधिकारियों पर यह कार्रवाई मोकामा के बहुचर्चित 'सोनू-मोनू' के घर बीती रात की गई छापेमारी और उससे जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर हुई है.
क्या है पूरा मामला?
मोकामा विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाने वाले मुकेश सिंह के ऊपर हाल ही में फायरिंग हुई थी. इसी फायरिंग के आरोप में बीती रात पंचमहला और हाथीदह थाने की पुलिस संयुक्त रूप से पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची थी.
पटना एसएसपी ने मोकामा के बहुचर्चित सोनू-मोनू के घर हुई छापेमारी के वायरल वीडियो मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए पंचमहला और हाथीदह के थानाध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया है। #biharpolice #patnapolice #sonumonugang #bijarbreakingnews pic.twitter.com/2v1qD0BC0t— kishan kumar (@kishanbjmc) May 24, 2026
पुलिस की 'चेकिंग' के बाद घर में घुसने की मिली इजाजत
छापेमारी के दौरान एक बेहद हैरान करने वाला वाकया हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सोनू-मोनू के परिजनों ने पुलिस को सीधे घर में घुसने नहीं दिया. परिजनों को आशंका थी कि पुलिस उनके घर में कोई अवैध या आपत्तिजनक सामान (Plant) रखकर उन्हें झूठे केस में फंसा सकती है. इसके बाद परिजनों ने घर के दरवाजे पर ही बाकायदा पुलिसकर्मियों की 'चेकिंग' (तलाशी) की और उसके बाद ही उन्हें घर के अंदर छापेमारी के लिए जाने दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली और इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे.
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बाढ़ SDPO की जांच के बाद गिरी गाज
वीडियो वायरल होने के बाद पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने मामले को गंभीरता से लिया और बाढ़ एसडीपीओ (SDPO) को तुरंत इस प्रकरण की जांच सौंप दी. जांच रिपोर्ट में दोनों थानाध्यक्षों की कार्यशैली को बेहद असंतोषजनक और गैर-पेशेवर माना गया. इसी रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
पुराना है सोनू-मोनू और अनंत सिंह का विवाद
गौरतलब है कि मोकामा में सोनू-मोनू गैंग और विधायक अनंत सिंह के गुट के बीच लंबे अरसे से सियासी और वर्चस्व की जंग (टकराव) चलती आ रही है. इससे पहले भी नौरंगा गांव में दोनों गुटों के बीच फायरिंग और हिंसक झड़पें हो चुकी हैं. इस मामले ने एक बार फिर मोकामा के इस पुराने विवाद को सुर्खियों में ला दिया है.
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Source: IOCL