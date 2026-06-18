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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर या रौशन आनंद… अलख पांडेय किसके साथ? कर दी फांसी की मांग

खान सर या रौशन आनंद… अलख पांडेय किसके साथ? कर दी फांसी की मांग

Alakh Pandey News: अलख पांडेय का कहना है कि रौशन आनंद के भाई के साथ जो हुआ बहुत दुख की बात है. इस मामले में पुलिस-प्रशासन से उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 18 Jun 2026 10:29 AM (IST)
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खान सर (Khan Sir) और रौशन आनंद (Raushan Anand) के मामले में एक कोचिंग संचालक अलख पांडेय (Alakh Pandey) की प्रतिक्रिया आई है. उनका कहना है कि लगातार उनसे इस पर कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा था. ऐसे में अब जाकर उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि वे खान सर के साथ खड़े हैं. हालांकि रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर भी उन्होंने दुख जताया है.

अलख पांडेय ने कहा, "इतना कमेंट आ रहा है कि सर खान सर के लिए कुछ बोलिए… खान सर के लिए कुछ बोलिए… एक बात बताइए, आपके घर में आपका भाई होगा… उसके ऊपर कुछ बात आएगी तो आप खड़े होकर वीडियो बनाएंगे कि उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे?" 

खान सर के समर्थन में उन्होंने कहा कि एक इंसान जो इतना कुछ देश के लिए कर रहा है, शिक्षा इतनी सस्ती की, पिछले पांच साल से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, बिल्कुल सस्ती शिक्षा की, उस व्यक्ति का कोई कर्तव्य नहीं बनता था कि वो बिहार में जाकर अस्पताल खोले और सस्ता इलाज करे, वो सब भी आपके लिए किया. आज परिणाम क्या मिलता है कि फैजल खान ने ये किया तो फैजल खान ने वो किया.

यह भी पढ़ें- बिहार: रौशन आनंद की हत्या की कोशिश? खान सर के कोचिंग विवाद में नया मोड़!

हम अंत तक खान सर के साथ: अलख पांडेय

अलख पांडेय ने कहा, "अभी हमारी खान सर से जो लास्ट बात हो रही थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी चीज है, जो भी सच्चाई है वो सामने आए. निष्पक्ष जांच हो जाए… पुलिस आकर बोल दे कि बात क्या है… कहीं मेरे भाई (खान सर) में कमी आती है तो दे देना सजा… हम अंत तक खान सर के साथ खड़े हैं भाई… शुरुआत से लेकर लास्ट तक खड़े हैं…"

ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत पर भी अलख पांडेय ने दुख जताया है. उन्होंने कहा, "रौशन आनंद के भाई के साथ जो हुआ बहुत दुख की बात है… उसमें भी हम प्रशासन से, पुलिस से, यही निवेदन करेंगे सच्चे दिल से करेंगे कि जिसका भी नाम आए फांसी पर लटकाया जाए… उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो…"

यह भी पढ़ें- खान सर पर FIR करने से पटना पुलिस ने किया मना, रौशन आनंद भड़के, बोले- 'अगर आज…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 18 Jun 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Khan Sir Alakh Pandey BIHAR NEWS Raushan Anand
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