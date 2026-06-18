खान सर या रौशन आनंद… अलख पांडेय किसके साथ? कर दी फांसी की मांग

खान सर (Khan Sir) और रौशन आनंद (Raushan Anand) के मामले में एक कोचिंग संचालक अलख पांडेय (Alakh Pandey) की प्रतिक्रिया आई है. उनका कहना है कि लगातार उनसे इस पर कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा था. ऐसे में अब जाकर उन्होंने इस पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि वे खान सर के साथ खड़े हैं. हालांकि रौशन आनंद के भाई प्रिंस की मौत पर भी उन्होंने दुख जताया है.

अलख पांडेय ने कहा, "इतना कमेंट आ रहा है कि सर खान सर के लिए कुछ बोलिए… खान सर के लिए कुछ बोलिए… एक बात बताइए, आपके घर में आपका भाई होगा… उसके ऊपर कुछ बात आएगी तो आप खड़े होकर वीडियो बनाएंगे कि उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे?"

खान सर और रौशन सर के विवाद में अब अलख पांडे ने वीडियो के माध्यम से क्या कहा ? pic.twitter.com/qlG9odprTR — Amardeep Kushwaha (@AmardeepKushw20) June 17, 2026

खान सर के समर्थन में उन्होंने कहा कि एक इंसान जो इतना कुछ देश के लिए कर रहा है, शिक्षा इतनी सस्ती की, पिछले पांच साल से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, बिल्कुल सस्ती शिक्षा की, उस व्यक्ति का कोई कर्तव्य नहीं बनता था कि वो बिहार में जाकर अस्पताल खोले और सस्ता इलाज करे, वो सब भी आपके लिए किया. आज परिणाम क्या मिलता है कि फैजल खान ने ये किया तो फैजल खान ने वो किया.

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हम अंत तक खान सर के साथ: अलख पांडेय

अलख पांडेय ने कहा, "अभी हमारी खान सर से जो लास्ट बात हो रही थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी चीज है, जो भी सच्चाई है वो सामने आए. निष्पक्ष जांच हो जाए… पुलिस आकर बोल दे कि बात क्या है… कहीं मेरे भाई (खान सर) में कमी आती है तो दे देना सजा… हम अंत तक खान सर के साथ खड़े हैं भाई… शुरुआत से लेकर लास्ट तक खड़े हैं…"

ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई मौत पर भी अलख पांडेय ने दुख जताया है. उन्होंने कहा, "रौशन आनंद के भाई के साथ जो हुआ बहुत दुख की बात है… उसमें भी हम प्रशासन से, पुलिस से, यही निवेदन करेंगे सच्चे दिल से करेंगे कि जिसका भी नाम आए फांसी पर लटकाया जाए… उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो…"

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