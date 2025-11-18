बिहार में कल सुबह 10 बजे BJP विधायक दल की बैठक, केशव प्रसाद मौर्य पर्यवेक्षक नियुक्त

बिहार बीजेपी विधायक दल की मीटिंग के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक बनाया गया है. साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुनराम मेघवाल सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं. बुधवार (19 नवंबर) सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक पटना में होगी. केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं और बिहार चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी की भूमिका उन्होंने निभाई थी. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.

बीजेपी विधायक दल के नेता का होगा चुनाव

इस बैठक में बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनाव जाएगा. कल का दिन बीजेपी के लिए अहम है. 20 नवंबर को बिहार में शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले तमाम दल अपने विधायकों के साथ बैठक कर लेंगे.

सभी दलों की बैठक के बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी. इस बैठक में एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा. जो नेता चुना जाएगा वो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. ये सारी प्रक्रिया कल तक पूरी हो जाने की उम्मीद है.

सूत्रों के मुताबिक, बिहार में बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होंगे. लेकिन वो नाम कौन होंगे, इस पर अभी तक आखिरी मुहर नहीं लग पाई है. सूत्रों की मानें तो सरकार गठन से पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़े मुद्दों पर समहमि बन चुकी है.

सीएम कौन होगा?

सूत्रों के मुताबिक, सीएम के लिए नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन चुकी है. लेकिन इसके बाद हेवीवेड मंत्रालयों में कौन सा किसके पास जाएगा इस पर लगातार चर्चा चल रही है. पिछली बार जेडीयू के विधायकों की संख्या बीजेपी से कम थी. लेकिन इस बार विधायकों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है. बीजेपी के पास जहां 89 विधायक हैं तो वहीं जेडीयू के पास 85 विधायक हैं. डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चा हो रही है. इस पर बीजेपी की कोशिश है बिहार के सामाजिक समीकरण को साधा जाए.