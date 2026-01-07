'कांग्रेस बिहार के साथ-साथ पूरे देश में…', मधुबनी में हुई झड़प पर BJP-JDU ने ऐसे कसा तंज

बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदगी में बीते मंगलवार (06 जनवरी, 2026) को मधुबनी में पार्टी के दो गुटों के बीच हुई झड़प पर बीजेपी और जेडीयू ने तंज कसा है. सत्ता पक्ष ने कहा कि कांग्रेस का मारपीट का कल्चर है. ये देश के लिए नहीं लड़ते. ये सत्ता के लिए लड़ते हैं.

बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार के साथ-साथ पूरे देश में खत्म हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी हालत दिख रही है. जो लोग बचे हैं, उनमें भी अंदरूनी झगड़े और बंटवारे हो गए हैं, जिससे पार्टी के सदस्यों के बीच टकराव हो रहा है. इसी का परिणाम था कि मधुबनी में कांग्रेस के नेता आपस में मारपीट करने लगे.

उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी को और गिरने से कोई नहीं रोक सकता. यह अपने आखिरी दौर में है. वहीं मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि असल में कांग्रेस के नेताओं ने चुनावों में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया था. उन्होंने आरोप लगाया, "बिहार में कांग्रेस ने पैसे के आधार पर टिकट बेचने का काम किया था. जो कार्यकर्ता संगठन के दृष्टिकोण से पार्टी की सेवा करता हो, उसे मान-सम्मान नहीं मिले और पार्टी का नेता पैसे लेकर टिकट बेच दे, तो कार्यकर्ता अपने मान-सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं."

'कांग्रेस में पद की लड़ाई'

जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पद की लड़ाई है. ये पद हमको मिल जाए, वो हमको मिल जाए, यही कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है. इसीलिए कांग्रेस कई हिस्सों में बंटी है, फिर जुड़ी है. लोग ये सब देख रहे हैं. बिहार के लोगों ने उन्हें पहले ही नकार दिया है और देश के लोग भी बाद में उन्हें नकार देंगे.

बता दें कि मधुबनी में कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व सीएलपी नेता शकील अहमद खान एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. हालांकि, यहां उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पार्टी कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए. इसके बाद धक्का-मुक्की और फिर लात-घूंसे चले.

