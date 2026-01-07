अमन शुक्ला मर्डर केस: क्या पत्नी ने कराई हत्या? लव अफेयर और गैंगवार दोनों एंगल से जांच तेज

राजधानी पटना में हुई अमन शुक्ला की हत्या के मामले में पुलिस को शक है कि जेल में बंद एक अपराधी ने हत्या की साजिश रची है. हत्या के बाद अमन शुक्ला की पत्नी से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है. पुलिस को अहम सुराग मिले हैं. अपराधियों के भागने का सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है. इस घटना को गैंगवार और लव अफेयर समेत विभिन्न एंगल से देखते हुए जांच की जा रही है.

अमन शुक्ला और उसकी पत्नी के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में अमन की पत्नी की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है. बताया जा रहा है कि उसकी बातचीत बेऊर जेल में बंद एक अपराधी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए होती थी. पुलिस ने इस संदर्भ में पूछताछ की है. शक है कि अमन की पत्नी शूटर्स को लोकेशन बता रही थी.

आधा दर्जन संदिग्धों से हो रही पूछताछ

इस घटना की जांच तेजी से हो रही है. पुलिस जल्द मामले से पर्दा उठा सकती है. जानकारी के अनुसार, पुलिस करीब आधा दर्जन संदिग्धों को उठाकर पूछताछ कर रही है. अब देखना होगा कि इस हत्याकांड के पीछे का मुख्य कारण क्या निकलकर आता है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बीते सोमवार की देर शाम पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्या पूरी पार्क के पास अमन शुक्ला की बदमाशों ने पत्नी और बच्चे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी. अमन शुक्ला की भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है. 2020 में पटना के बेऊर थाना इलाके में बैंक लूट की घटना में वह आरोपी था. 2020 में ही उसकी गिरफ्तारी हुई. 2025 में मई महीने में जेल से बाहर आया था. उसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा था.

सोमवार को बेटे को थेरेपी के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था तभी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था. इस घटना से हड़कंप मचा है. अमन शुक्ला मूल रूप से नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला था. वह कई वर्षों से गांव छोड़कर पटना में रह रहा था.

