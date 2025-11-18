BJP-JDU में फंसा पेच, दोनों गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं, हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा

बिहार में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मंत्रालय के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है. सूत्रों की मानें तो बिहार में बीजेपी अपना गृहमंत्री बनाना चाहती है. लेकिन जेडीयू पिछली बार की तरह इस बार भी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहती है. नीतीश कुमार शुरू से ये विभाग अपने पास रखे हुए हैं. इस पेच को सुलझाने की कोशिश जारी है.

बीजेपी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटा रखने की मांग की- सूत्र

सूत्रों की मानें तो बीजेपी ये भी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह छोटा हो जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी का कहना है कि बाकी मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाए.

बता दें कि 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है. सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है. नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे. मंगलवार (18 नवंबर) को खुद नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया. ये 10वीं बार होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे.