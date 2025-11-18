BJP-JDU में फंसा पेच, दोनों गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं, हमेशा नीतीश कुमार के पास रहा
Bihar Government Formation: बिहार में शपथ ग्रहण को लेकर भी सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है. बीजेपी चाहती है कि इस कार्यक्रम को छोटा रखा जाए क्योंकि इसमें पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं.
बिहार में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मंत्रालय के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है. सूत्रों की मानें तो बिहार में बीजेपी अपना गृहमंत्री बनाना चाहती है. लेकिन जेडीयू पिछली बार की तरह इस बार भी गृह मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहती है. नीतीश कुमार शुरू से ये विभाग अपने पास रखे हुए हैं. इस पेच को सुलझाने की कोशिश जारी है.
बीजेपी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटा रखने की मांग की- सूत्र
सूत्रों की मानें तो बीजेपी ये भी चाहती है कि शपथ ग्रहण समारोह छोटा हो जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी का कहना है कि बाकी मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाए.
बता दें कि 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है. सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है. नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे. मंगलवार (18 नवंबर) को खुद नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया. ये 10वीं बार होगा जब नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे.
- ये भी बता दें कि बीजेपी ने अब तक अपने विधान मंडल दल का नेता नहीं चुना है. इसी तरह जे़डीयू को भी अभी अपने विधायक दल का नेता चुनना है. चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी राजू तिवारी को नेता घोषित कर चुकी है . इसी तरह प्रफुल्ल मांझी हम विधायक दल के नेता बन चुके हैं. RLM ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता चुनने के लिए अधिकृत कर रखा है.
- इन्हीं पांचों दल के विधायक मिलकर अपने नेता का चुनाव करेंगे. जो एनडीए विधायक दल का नेता होगा जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बनेगा. abp न्यूज़ को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कल जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की अलग अलग बैठक होगी .
- जेडीयू के विधायक सुबह मुख्यमंत्री निवास पर जमा होंगे. हर बार की तरह इस बार भी जेडीयू विधायक दल की मीटिंग वही होगी.
- बीजेपी विधायकों की बैठक सुबह 10 बजे पार्टी दफ्तर के अटल सभागार में होगी. बीजेपी ने मीटिंग के लिए सभी सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को बुलाया है. बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में चुनाव होगा.
- इसके बाद दोपहर साढ़े तीन बजे विधानसभा के हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी. अब से पहले ये बैठक सीएम हाउस में ही होती रही है.
