बिहार में खत्म होगा अपराध! सम्राट चौधरी ने बदमाशों को दे दिया अल्टीमेटम, '3 महीने में पक्का…'

नीतीश सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं. अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हर कदम उठा रहे हैं. बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा कि अपराधी तो भाग रहे हैं लेकिन जो बचे हुए हैं उन सबको वे तीन महीने में ही भगा देंगे.

सम्राट चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जय नारायण निषाद की पुण्यतिथि में पहुंचे थे. यहीं उन्होंने उक्त बातें कहीं. सम्राट चौधरी ने कहा, "चोरी-छुपे कुछ अपराधी घूमते हैं, अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधियों को ठीक करना… कचरा साफ करना... सफाई अभियान चलाना... मेरे पास अब एक ही काम है… पार्टी का तो काम करता ही हूं और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन अपराधियों को भगाने का भी काम कर रहा हूं. कुछ लोग भाग भी गए हैं… और जो नहीं भागा है उसको अगले तीन महीने में पक्का भगा दूंगा."

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सभी समाज को सुशासन चाहिए. हम और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू से ही सुशासन पर जोर दिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं.

लालू यादव पर भी सम्राट चौधरी ने ली चुटकी

इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर भी जमकर चुटकी ली. कहा कि हमारी सरकार बनने से पहले हम लोग बिहार के लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं. इसके लिए सरकार अभी 19000 करोड़ खर्च कर रही है. नीतीश कुमार पहले भी लोगों को सब्सिडी देते थे उसके लिए 16000 करोड़ खर्च होते थे. 3000 करोड़ का खर्च हमने बढ़ाने का काम किया. अब बिहार के सभी लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है. विरोधियों को भी मिल रही है. लालू प्रसाद यादव के घर का बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट फ्री रहता है.

सम्राट ने कहा कि 2005 के पहले के मुख्यमंत्री जो सुपर मुख्यमंत्री थे वह कहते थे कि अगर घर में बाढ़ नहीं आएगी तो मछली कैसे खाएंगे. आज नीतीश सरकार ने ऐसा काम किया है कि मछली उत्पादन में हम कई राज्यों से आगे हो चुके हैं. बहुत जल्द झारखंड और मध्य प्रदेश में भी मछली निर्यात करेंगे.

