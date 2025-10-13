बिहार चुनाव: इन तीन मंत्रियों के टिकट काट सकती है BJP, लिस्ट में ये विधायक भी शामिल

बीजेपी के कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है. सूत्रों की मानें तो इनमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं. बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी नहीं की है लेकिन पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है. बिहार में एनडीए में हुए सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी.

बीजेपी में किनका कट सकता है टिकट?

रश्मि वर्मा - नरकटियागंज (2024 में NDA सरकार बनते वक्त फ्लोर टेस्ट के दौरान महागठबंधन के संपर्क में थीं)

जय प्रकाश यादव - नरपतगंज (पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में क्षेत्र में जनता में नाराजगी)

भागीरथी देवी - राम नगर (2024 में NDA सरकार बनते वक्त फ्लोर टेस्ट के दौरान महागठबंधन के संपर्क में थीं)

वीरेंद्र सिंह- वजीरगंज (पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में क्षेत्र में जनता में नाराजगी, बढ़ती उम्र)

विनोद नारायण झा - बेनीपट्टी (सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है)

पवन यादव - कहलगांव (एंटी-इनकमबेंसी फैक्टर)

डॉ सीएन गुप्ता- छपरा (बढ़ती उम्र)

राम नारायण मंडल - बांका (बढ़ती उम्र, एंटी इनकमबेंसी)

संजय कुमार सिंह - लालगंज (चिराग के खाते में सीट, चिराग की पार्टी से लड़ सकते हैं)

अशोक कुमार सिंह - पारु (क्षेत्र में जनता में नाराजगी)

विद्या सागर केसरी- फारबिसगंज (क्षेत्र में जनता में नाराजगी)

ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू - बाढ़ (पार्टी और सरकार के खिलाफ में बयानबाजी)

अमरेंद्र प्रताप सिंह - आरा - (बढ़ती उम्र, क्षेत्र में नाराजगी सर्वे रिपोर्ट में)

राघवेंद्र प्रताप - बड़हरा (क्षेत्र में विरोध)

मंत्री केदार गुप्ता- कुढ़नी (क्षेत्र में नाराजगी)

मंत्री प्रेम कुमार - गया टाऊन (बढ़ती उम्र)

मंत्री मोतीलाल - रीगा (क्षेत्र में विरोध)

कब जारी होगी बीजेपी की लिस्ट?

पटना में बिहार बीजेपी के चीफ दिलीप जयसवाल ने कहा कि एनडीए में 'ऑल इज वेल' है. एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि 15,16 17 और 18 को अक्टूबर बीजेपी के सारे प्रत्याशी अलग-अलग जिले में नामांकन करेगें. उन्होंने कहा कि नामांकन के दौरान सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन का 'इलाज' दिल्ली में चल रहा है. महागठबंधन में सिर-फुटौवल है.