बिहार में कोहरे के साथ पछुआ हवा से बढ़ी ठिठुरन, अगले सात दिनों तक स्थिर रहेगा दिन का तापमान

दिसंबर की शुरुआत के साथ बिहार में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फिलहाल राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन पछुआ हवा के कारण सुबह और रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है. अगले एक सप्ताह तक शीतलहर से राहत रहेगी, पर ठंड की तीव्रता दिन-ब-दिन बढ़ेगी.

शनिवार की सुबह भी पछुआ हवा चली, जिसकी गति कई स्थानों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही. इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. वहीं दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में थोड़ा आराम मिला, लेकिन हवा की ठंडक अब भी बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी सुबह और रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है.

अगले सात दिनों तक स्थिर रहेगा दिन का तापमान- मौसम विभाग

मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक राज्य में दिन का तापमान लगभग स्थिर रहेगा. धूप खिली रहेगी, लेकिन हल्की ठंडक महसूस होती रहेगी. दिन के तापमान में 1-2 डिग्री का मामूली उतार-चढ़ाव संभव है. वहीं रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिससे सुबह और देर रात ठंड बढ़ती जाएगी. कोहरे के मामले में विभाग का कहना है कि बिहार के मैदानी इलाकों में हल्का या बहुत हल्का कोहरा छाने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मध्यमस्तर का कोहरा भी दिख सकता है, लेकिन पूरे राज्य में अभी घने कोहरे जैसी स्थिति नहीं बन रही है.

औरंगाबाद में दर्ज किया गया 7.3 डिग्री सेल्सियस

तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार-शनिवार की रात सबसे कम न्यूनतम तापमान औरंगाबाद में 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान माना जा रहा है. वहीं राज्य के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 7.3 से 16.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. पटना में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि कई जिलों में यह 9 से 11 डिग्री के बीच रहा. पिछले 24 घंटों में तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है.

अधिकांश जिलों में 24 से 25 डिग्री तापमान किया गया रिकॉर्ड

अधिकतम तापमान की बात करें तो फारबिसगंज और मोतिहारी में सबसे अधिक 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बांका में सबसे कम अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री रहा. पटना में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया.

