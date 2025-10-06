हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: तीन दिनों में टूटा बारिश का रिकॉर्ड, अब मिलेगी राहत- 12 जिलों में आज भी बारिश की संभावना

Bihar Weather: तीन दिनों की भारी बारिश से बिहार के कई जिलों में जलजमाव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. अब मॉनसून कमजोर पड़ा है, 12 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 06 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बीते तीन-चार दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. खासकर उत्तर बिहार में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. सुपौल जिले में 385 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस सीजन की सबसे अधिक वर्षा रही है.

कोसी नदी में पांच हजार से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि गंडक नदी भी उफान पर है. बारिश का पानी गोपालगंज, सारण, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल और मोतिहारी जैसे जिलों के घरों में घुस गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई.

9 अक्टूबर के बाद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की विदाई शुरू

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सोमवार (6 अक्टूबर) से मॉनसून कमजोर पड़ने लगा है. अगले दो दिनों तक केवल कुछ जिलों में हल्की या बहुत हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है. उसके बाद पूरे राज्य में बारिश रुक जाएगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी के संकेत हैं. अनुमान है कि 9 अक्टूबर के बाद दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की विदाई शुरू हो सकती है.

आज इन 12 जिलों में मध्यम बारिश की संभावना

आज यानी सोमवार को राज्य के पूर्वी हिस्से के 12 जिलों - किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इन जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन, बिजली की चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है. हालांकि भारी वर्षा की संभावना नहीं है. राज्य के बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, केवल कुछ जगहों पर हल्के बादल और बूंदाबांदी हो सकती है.

उत्तर बिहार में 200 से 385 मिलीमीटर तक हुई बारिश 

दक्षिण बिहार, खासकर राजधानी पटना में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. यहां पूरे दिन धूप निकलने और तापमान बढ़ने की संभावना है. रविवार को भी बारिश कम हुई थी, जबकि शनिवार रात से रविवार तक उत्तर बिहार में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई. सुपौल, सीतामढ़ी, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, मधुबनी, सहरसा और मधेपुरा में 200 से 385 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया.

सुपौल में दर्ज की गई सबसे कम 24.7 डिग्री सेल्सियस बारिश

अब मॉनसून कमजोर होने से बारिश थमने लगी है. रविवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन बादल बने रहने से मौसम सुहाना रहा. सबसे अधिक तापमान रोहतास के बिक्रमगंज में 31.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम सुपौल में 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. राज्य का औसत तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस रहा. कुल मिलाकर, बिहार अब भारी वर्षा के दौर से निकलकर राहत की ओर बढ़ रहा है.

Published at : 06 Oct 2025 07:58 AM (IST)
Weather Forecast Patna News BIHAR NEWS Bihar Rain
