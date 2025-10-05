बिहार में मॉनसून ने अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही अपना रौद्र रूप दिखा दिया है. राज्य में शनिवार (4 अक्टूबर) को पूरे साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया. सबसे अधिक बारिश सिवान जिले में दर्ज की गई, जहां 324.6 मिलीमीटर वर्षा हुई - जो इस वर्ष की सबसे बड़ी बारिश रही.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार भोजपुर, पूर्वी चंपारण और रोहतास में भी भारी वर्षा दर्ज की गई है. रविवार (5 अक्तूबर) को भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

राज्य के इन जिलों में रेड अलर्ट जारी

मौसम विभाग (IMD) ने रविवार (5 अक्तूबर) को सुपौल, अररिया और मधुबनी जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है, जहां आज अत्यधिक भारी वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है. इन तीन जिलों को मिलाकर अब तक 11 बार भारी वर्षा की चेतावनी जारी की जा चुकी है. वहीं किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर और दरभंगा में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने बताया कि इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना है.

पटना के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

पटना मौसम केंद्र के अनुसार रविवार सुबह 5:09 बजे से अररिया, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, बांका और भागलपुर जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है. वहीं राजधानी पटना, वैशाली, सारण, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और जहानाबाद में भी दिनभर बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश की संभावना है.

पश्चिमी बिहार के जिलों में बारिश की तीव्रता थोड़ी रहेगी कम

मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी बिहार के जिलों में बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बादल बने रहेंगे और तापमान में गिरावट जारी रहेगी. 9 अक्टूबर के बाद से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने और बिहार से इसकी वापसी के संकेत मिलने लगे हैं. इसके बाद तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जा सकती है.

शनिवार को बिहार के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई. भोजपुर में 290.4 मिमी, पूर्वी चंपारण में 250.4 मिमी, रोहतास में 220.2 मिमी और गोपालगंज में 177.6 मिमी वर्षा हुई. वहीं, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिम चंपारण, नालंदा और मधेपुरा में भी भारी बारिश हुई.

तापमान 0.8 डिग्री घटकर दर्ज की गई 28 डिग्री सेल्सियस

लगातार बारिश से राज्य के तापमान में गिरावट आई है. पटना में शनिवार को तापमान 0.8 डिग्री घटकर 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शेखपुरा में सबसे अधिक 32 डिग्री और मोतिहारी में सबसे कम 25.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. अगले तीन दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है.