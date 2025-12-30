पिछले करीब 10-12 दिनों से धूप नहीं निकलने और कनकनी वाली पछुआ हवा के कारण पूरा बिहार भीषण ठंड की चपेट में आ चुका है. मौसम विभाग के अनुसार आगामी 7 दिनों तक यानी 4 से 5 जनवरी तक बिहार के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

अधिकांश जिलों में शीतलहर वाली स्थिति बनी रहेगी तो पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में भीषण ठंड का मारा झेलना पड़ेगा. इसके साथ ही अगले सात दिनों तक सुबह के समय और रात्रि में राज्य के अधिकांश जिलों में खासकर उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में घना कोहरा रहने की संभावना है.

राज्य के अधिकतर जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (30 दिसंबर) मंगलवार के लिए पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. राज्य के अधिकतर जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

बिहार में तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं. सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में कंपकंपी वाली स्थिति बनी हुई है. सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में आठ से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली है. आज मंगलवार को भी पछुआ हवा की प्रवाह का रफ्तार बढ़े रहने की सम्भावना है.

बिक्रमगंज में रिकॉर्ड हुआ सबसे अधिक तापमान

बीते सोमवार को उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा. फारबिसगंज और नालंदा शीतलहर की चपेट में रहा. हलांकि ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई. राज्य का न्यूनतम 8.4 से 13.5 और अधिकतम तापमान 13.5 से 17.7 डिग्री के बीच रहा. बिहार का सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री फारबिसगंज में और सबसे अधिक तापमान 17.7 डिग्री बिक्रमगंज में रिकॉर्ड हुआ.

वहीं सुबह के समय सबसे कम दृश्यता 600 मीटर पूर्णिया में दर्ज की गई. पटना में लगातार नौंवे दिन धूप नहीं निकलने के कारण लोग ठंड से बैचेन रहे. पटना के न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की बढ़ोतरी और अधिकतम में 1.3 डिग्री की गिरावट आई है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री का ही अंतर रहा. इससे दिन में भी ठंड का एहसास हुआ. पटना का अधिकतम 14.7 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.

कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और विमान को भी किया रद्द

पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों और राज्य के पश्चिमी इलाके में स्थिति ज्यादा खराब बनी हुई है. जिला प्रशासन की ओर से अलाव और रैन बसेरा व्यवस्था तो की जा रही है लेकिन घरों में रह रहे लोगों को अभाव के कारण ठंड से मौत की भी सूचना मिल रही है.

मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा में सोमवार की सुबह के समय ठंड का अटैक आने से मौत हो गई तो औरंगाबाद गोह में एक व्यक्ति यानी कुल दो व्यक्तियों की ठंड से मौत की सूचना आई है. अधिक कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है तो कई विमानों को भी रद्द किया गया है.

