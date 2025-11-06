राघोपुर या महुआ, किस सीट पर अधिक मतदान? तेजस्वी-तेज प्रताप यादव हैं उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में गुरुवार (06 नवंबर) को शाम पांच बजे तक औसतन 60.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. वहीं वैशाली जिले की बात करें तो शाम पांच बजे तक यहां औसतन 59.45 फीसदी वोटिंग हुई है. राघोपुर विधानसभा सीट पर 64.01 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है. इस सीट पर आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं. बीजेपी ने यहां से सतीश कुमार को टिकट दिया है.

वहीं, महुआ विधानसभा क्षेत्र में शाम पांच बजे तक 54.88 फीसदी मतदान हुआ. इस सीट से तेज प्रताप यादव मैदान में हैं. तेज प्रताप की सीधी टक्कर आरजेडी के प्रत्याशी और यहां के मौजूदा विधायक मुकेश रौशन से है. आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जब तेज प्रताप को पार्टी से बाहर कर दिया था तो उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर महुआ से ताल ठोक दी. यहां से NDA ने एलजेपी (रामविलास) के प्रत्याशी संजय कुमार को टिकट दिया है.

वैशाली जिले में कहां कितना मतदान?

वैशाली जिले की कुल 8 सीटों में पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम पांच बजे तक सबसे अधिक 67.23 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. वहीं महनार में 54.63 फीसदी वोटिंग हुई है. इसके साथ ही राजा पाकर विधानसभा सीट पर 52.09 फीसदी, लालगंज सीट पर 60.17 फीसदी वोटिंग हुई है. इसके अलावा वैशाली सीट पर 59 फीसदी जबकि हाजीपुर विधानसभा सीट पर 62 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है.

महुआ सीट से चुनाव जीतेंगे- तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को दावा करते हुए कहा कि वह महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतेंगे और चुनाव के बाद उनकी पार्टी एक बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभरेगी. तेज प्रताप यादव की पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘मुझे पूरा भरोसा है कि महुआ की जनता एक बार फिर मुझे आशीर्वाद देगी.''

बिहार में पलायन रोकने वालों का साथ देंगे- तेज प्रताप

इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर है और उसका फैसला ही असली ताकत रखता है. तेज प्रताप ने कहा, ''किसी की भी सरकार रहे, जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे.''