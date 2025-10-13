हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Elections 2025: महागठबंधन ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को दिया टिकट, इस विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Elections 2025: महागठबंधन ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को दिया टिकट, इस विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे हैं. दीघा विधानसभा सीट से सीपीआईएमएल दिव्या गौतम को उम्मीदवार बनाएगा.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 13 Oct 2025 12:41 AM (IST)
बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की ममेरी बहन ने इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है. महागठबंधन में अभी तक (खबर लिखे जाने तक) सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन सीपीआईएमएल (CPIML) के खाते में रही दीघा विधानसभा सीट (Digha Vidhan Sabha Seat) से दिव्या गौतम (Divya Gautam) को प्रत्याशी बनाया गया है. 15 अक्टूबर को दिव्या गौतम पटना जिले की इस सीट से नामांकन करेंगी, जिसका पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल है. हालांकि भाकपा माले के सेंट्रल कमेटी के सदस्य कुमार परवेज ने इस खबर की पुष्टि एबीपी न्यूज़ से की है.

सीपीआईएमएल ने 2020 में शशि यादव को दिया था टिकट

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो दीघा सीट से संजीव चौरसिया को जीत मिली थी. बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्हें कुल 97,044 वोट मिले थे. दूसरे नंबर पर सीपीआईएमएल से शशि यादव रही थीं. उन्हें कुल 50,971 वोट मिले थे. यानी इस सीट पर एक बार फिर सीपीआईएमएल ने महिला को अपना प्रत्याशी बनाने जा रहा है.

कौन हैं दिव्या गौतम?

दिव्या गौतम पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा रही हैं. पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से उन्होंने मास कम्युनिकेशन से स्नातक किया है. कॉलेज के दिनों से ही वो राजनीति से जुड़ी रही हैं. वर्ष 2012 में पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव में अध्यक्ष पद (AISA से) की दौड़ में दूसरे स्थान पर रह चुकी हैं. इतना ही नहीं बल्कि पहले प्रयास में ही उन्हें 64वीं बीपीएससी में सफलता मिली थी. आपूर्ति निरीक्षक के पद पर उनका चयन हुआ था. हालांकि उन्होंने बीपीएससी की नौकरी नहीं की. फिलहाल वे पीएचडी कर रही हैं. यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं.

Bihar Elections 2025: महागठबंधन ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को दिया टिकट, इस विधानसभा से लड़ेंगी चुनाव

संभावित उम्मीदवारों को मिलने लगी पार्टी से हरी झंडी

बता दें कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर ही मामला अभी फंसा हुआ है. माना जा रहा है कि पेंच सुलझते ही कभी भी सीट शेयरिंग की घोषणा हो सकती है. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर मामला उलझा हुआ है. महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भले ही नहीं हुआ है, लेकिन पार्टियों ने अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो पार्टी जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी है अमूमन उसी सीट पर वह अपना दावा मजबूत कर रही है.

Published at : 13 Oct 2025 12:25 AM (IST)
