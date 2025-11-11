हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election: दूसरे चरण में 3 बजे तक 60.40 फीसदी मतदान, जानें कहां सबसे कम और कहां ज्यादा वोटिंग?

Bihar Election: दूसरे चरण में 3 बजे तक 60.40 फीसदी मतदान, जानें कहां सबसे कम और कहां ज्यादा वोटिंग?

Bihar Chunav 2025 Phase 2 Voting: बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर मतदान जारी है. दोपहर तीन बजे तक यहां लोगों ने बढ़चढ़ वोटिंग की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 11 Nov 2025 04:26 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है. सेकेंड फेज की वोटिंग में दोपहर तीन बजे तक 60.40% मतदान दर्ज किया गया है. सबसे ज्यादा 66.10 फीसदी मतदान किशनगंज में हुआ है.

निर्वाचन विभाग के मुताबिक, दोपहर तीन बजे तक पश्चिमी चंपारण में 61.99 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 61.92, शिवहर में 61.85 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 58.32 मधुबनी में 55.53 सुपौल में 62.06 , अररिया में 59.80 प्रतिशत, किशनगंज में 66.10 प्रतिशत, पूर्णिया में 64.22 प्रतिशत, कटिहार में 63.80 और भागलपुर में 58.37 फीसदी वोट डाले गए हैं.

 

3 बजे तक कहां कितनी हुई वोटिंग?

इसके अलावा बांका में 63.03 फीसदी, कैमूर में 62.26 प्रतिशत, रोहतास में 55.92 अरवल में 58.26, जहानाबाद में 58.72, औरंगाबाद में 60.59, गया में 62.74, नवादा में 53.17 और जमुई में 63.33 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. ‎दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों के 3.7 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1302 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे.

मतदान शुरू होने के पहले से ही कई मतदान केंद्रों पर के मतदाता पहुंच गये थे. कई मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है.. इस चरण में महिला मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान कर रही हैं. ‎मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये हैं. हरेक बूथ पर सशस्त्र सुरक्षा बल की तैनाती की गई है. इस चरण में करीब चार लाख सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. ‎

कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर

इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है. मतदाताओं के मतदान के लिए 45399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें 5326 शहरी क्षेत्र में जबकि 40073 ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है. ‎चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें एनडीए की ओर से 122 उम्मीदवार और महागठबंधन के 127 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. ‎ ‎

दूसरे चरण में किस पार्टी के कितने प्रत्याशी मैदान में?

एनडीए की ओर से इस चरण में भाजपा के 53 प्रत्याशी, जदयू के 44, लोजपा (रामविलास) के 15 , हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के छह, लोजपा (रामविलास) के 15 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चार प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. महागठबंधन की तरफ से राजद के 71 उम्मीदवार, कांग्रेस के 37, भाकपा माले के 6, भाकपा के 4, वीआईपी के 8 और माकपा के एक उम्मीदवार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं. पहले चरण में प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर छह नवम्बर को मतदान सम्पन्न हो चुका है. ‎

Published at : 11 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025  Elections 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
