पूर्व मध्य रेलवे ने घने कोहरे के मौसम में सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है. रेलवे ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से 3 मार्च 2026 तक बिहार से खुलने और गुजरने वाली कुल 48 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. इनमें से 24 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि 24 ट्रेनों के फेरे (चलने के दिनों) में कमी की गई है. यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि सर्दियों में कोहरा ट्रेन संचालन पर सबसे अधिक असर डालता है.

रेलवे के अनुसार, यह बदलाव अस्थायी हैं और कोहरे से सुरक्षा के लिए जरूरी हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अनिवार्य रूप से जांच लें.

कई प्रमुख एक्सप्रेस को सीमित अवधि के लिए किया रद्द

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कई प्रमुख एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों को सीमित अवधि के लिए रद्द किया गया है. उदाहरण के तौर पर, 12177 हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस 5 दिसंबर से 27 फरवरी तक आगरा कैंट और मथुरा जंक्शन के बीच रद्द रहेगी. इसी तरह 12178 मथुरा-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक नहीं चलेगी.

इसके अलावा, बिहार से होकर गुजरने वाली कई अहम ट्रेनों को भी अलग-अलग तारीखों में रद्द किया गया है. 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस हर सोमवार और गुरुवार को 1 दिसंबर से 26 फरवरी तक रद्द रहेगी, जबकि 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस मंगलवार और शुक्रवार को नहीं चलेगी.

ये गाड़ियां सप्ताह में तीन दिन रहेगी रद्द

12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस और 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस भी सप्ताह में तीन दिन रद्द रहेंगी. हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस (13019) हर रविवार और काठगोदाम-हावड़ा (13020) हर मंगलवार को 22 फरवरी तक बंद रहेगी. यही नहीं, 12317 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस, 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस, 15079 पाटलिपुत्रृ-गोरखपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी तय दिनों में नहीं चलेंगी. इससे बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल और उत्तर भारत के यात्रियों पर खासा असर पड़ेगा.

रेलवे ने यह भी बताया कि कई लंबी दूरी की ट्रेनें जैसे अवध आसाम एक्सप्रेस (15909/15910), नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस (12505/12506), नई दिल्ली-एनजेपी एक्सप्रेस (12523/12524) भी चयनित दिनों में रद्द रहेंगी.

ये ट्रेन पूरी तरह रहेगी बंद

पूरी तरह बंद रहने वाली ट्रेनों में 14111/14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, 22197/22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई-कोलकाता एक्सप्रेस, 12327/12328 उपासना एक्सप्रेस, 14003/14004 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, 14523/14524 हरिहर एक्सप्रेस, 14617/14618 जनसेवा एक्सप्रेस समेत कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं.

