मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी की आज (बुधवार) शादी हो रही है. इस शादी के बीच अनंत सिंह के बड़े वाले दामाद कुमार पुनीत भी अपने स्टाइल को लेकर खूब चर्चा में हैं. वे हर समय चश्मा लगाकर अलग ही अंदाज में परिवार के बीच दिख रहे हैं.

कुमार पुनीत तिलक के दिन मीडिया के कैमरे पर आए थे. उनस दिन पुनीत ने शादी को लेकर कहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है. शिवांगी की शादी होने वाली है. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. बहुत खुश हैं. अब एक बार फिर कुमार पुनीत ने अपने ससुर अनंत सिंह को लेकर बड़ी बात कही है.

'ससुर जी को दुनिया जानती है… शब्द कम पड़ जाएंगे'

दरअसल एक यूट्यूबर ने कुमार पुनीत से सवाल किया कि वे अपने ससुर अनंत सिंह को लेकर क्या कहेंगे? इस पर वे कहते हैं, "ससुर जी को तो पूरी दुनिया जानती है… मैं क्या बताऊंगा. शब्द कम पड़ जाएंगे…"

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पुनीत ने ऋषिकेश को बताया भाग्यशाली

पुनीत ने अपनी शाली यानी शिवांगी के बारे में कहा कि वह बहुत प्यारी बच्ची है. जिस घर में जाएगी वह बहुत खुशहाल रहेगा. उन्होंने शिवांग के होने वाले पति ऋषिकेश को भाग्यशाली बताया. यह भी कहा कि हम लोग भी लकी हैं कि ऋषिकेश के जैसा लड़का और परिवार मिला. उन्होंने कहा कि ऋषिकेश जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं. लविंग और केयरिंग हैं.

कौन हैं अनंत सिंह के बड़े दामाद कुमार पुनीत?

बता दें कि अनंत सिंह के बड़े दामाद कुमार पुनीत की शादी 2015 में नंदनी (राजनंदिनी) सिंह से हुई थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुनीत यूपीएससी पास हैं. वे लेबर डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं. परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड है लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा में योगदान दिया है. उनकी मानें तो राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है. इस शादी के बीच कुमार पुनीत भी सुर्खियों में हैं.

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