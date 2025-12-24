हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारइमरान मसूद के बयान पर शाहनवाज हुसैन बोले, 'लालू परिवार की तरह गांधी परिवार में भी...'

इमरान मसूद के बयान पर शाहनवाज हुसैन बोले, 'लालू परिवार की तरह गांधी परिवार में भी...'

Bihar News: कांग्रेस सासंद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को पीएम बनाने को लेकर एक बयान दिया था. उनके बयान पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लालू परिवार की तरह अब गांधी परिवार में मतभेद शुरू हो गए.

By : IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Dec 2025 03:51 PM (IST)
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम बनाने की वकालत पर जोरदार प्रहार किया. उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू परिवार में मतभेद है, अब गांधी परिवार में भी यह शुरू हो गया है.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जैसी स्थिति लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की है. वैसे ही मतभेद अब कांग्रेस में प्रियंका और राहुल गांधी के बीच शुरू हो गए हैं. जैसे तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री का दावेदार बन गए थे, वैसे ही कोई प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार बन जाए. 

50 साल तक बीजेपी की सरकार ही रहने वाली है- शाहनवाज हुसैन

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आने वाले 50 साल तक बीजेपी की सरकार ही रहने वाली है. लेकिन ख्वाब देखने का अधिकार तो है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक ख्वाब देखने का विशेष अधिकार है. इसलिए वे उन्हें (प्रियंका गांधी वाड्रा) पीएम मटेरियल मान रहे हैं. 

नितिन नबीन के बिहार दौरे पर क्या बोले शाहनवाज हुसैन?

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के बिहार दौरे को लेकर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरे बिहार में इसका बहुत जबरदस्त असर महसूस हो रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ही बदल गया हो. कल मौसम काफी खराब था, लेकिन आज सुहाना हो गया है. पूरा राज्य खुशी से जश्न मना रहा है. जब से बिहार के बेटे नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, हर कोई बहुत खुश है. 

शाहनवाज हुसैन ने डबल इंजन की सरकार का किया जिक्र

बिहार की डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है. पीएम मोदी से नीतीश कुमार की बहुत अच्छी मुलाकात रही है. उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में बिहार के विकास के लिए अगले पांच साल के रोडमैप पर चर्चा हुई है. केंद्र की ओर से बिहार को सहयोग मिलेगा, क्योंकि पीएम मोदी बिहार से बहुत प्रेम करते हैं. 

इमरान मसूद ने की थी प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की वकालत

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर बीजेपी के आरोपों पर उन्हें पीएम बनाने की वकालत की थी. इमरान मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम बना दीजिए, फिर वे इंदिरा गांधी की तरह जवाब देंगी.

Published at : 24 Dec 2025 03:50 PM (IST)
Shahnawaz Hussain BJP PRIYANKA GANDHI IMRAN MASOOD BIHAR NEWS
Embed widget