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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार पुलिस की SI भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक! PET किया स्थगित

बिहार पुलिस की SI भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक! PET किया स्थगित

पटना के गर्दनीबाग में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा भर्ती परीक्षा के PET को स्थगित कर दिया है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Aug 2026 08:56 AM (IST)
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बिहार दारोगा शारीरिक दक्षता परीक्षा व अभिलेख सत्यापन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने नोटिस जारी किया है. बिहार के गृह विभाग के आदेश पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सितंबर-अक्टूबर में होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी है.

मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना था. हालांकि, अब दोनों प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक टाल दिया गया है. गर्दनीबाग में हुए छात्र आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने 1799 दरोगा बहाली परीक्षा रद्द करने और जांच की मांग की थी. साथ ही इसमें धांधली के भी आरोप लगाए थे.

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शिक्षा विभाग के सचिव के साथ बैठक में रखी थी मांग

गुरुवार को शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी, बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा की जांच का मामला भी शामिल था. आयोग के इस निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण फिलहाल रोक दिया गया है.

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि PET और अभिलेख सत्यापन की नई तारीख बाद में अलग से जारी की जाएगी. नोटिस जारी होने के बाद उन अभ्यर्थियों में हलचल बढ़ गई, जो मुख्य परीक्षा के आधार पर अगले चरण की तैयारी कर रहे थे. अभ्यर्थियों को फिलहाल नई सूचना का इंतजार करना होगा.

छात्रों और सरकार के बीच हुई थी बातचीत

आंदोलन कारी छात्रों व सरकार के बीच हुई वार्ता में 1799 दरोगा भर्ती परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई थी. मामले को परीक्षा सुधार के लिए बनने वाली कमेटी के सामने रखने का फैसला हुआ था. शिकायतकर्ता सबूत के साथ अपनी बात या सुझाव कमेटी के सामने रख सकेंगे. कमेटी की रिपोर्ट और फैसले के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 29 Aug 2026 08:56 AM (IST)
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Bihar Police BIHAR NEWS PATNA NEWS
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