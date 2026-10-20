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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में चाचा ने भतीजे को मारी 5 गोलियां, हत्या के बाद फरार, लव अफेयर की शंका

पटना में चाचा ने भतीजे को मारी 5 गोलियां, हत्या के बाद फरार, लव अफेयर की शंका

पटना के बभनपुरा गांव में चाचा ने 30 वर्षीय भतीजे दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस जमीन विवाद और कथित अवैध संबंधों के पहलू की जांच कर रही है. आरोपी फरार है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 20 Oct 2026 12:36 PM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार (20 अक्टूबर) सुबह हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई. फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के बभनपुरा गांव में एक चाचा ने अपने 30 वर्षीय भतीजे दीपक कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. आरोप है कि ललन शर्मा ने दीपक पर ताबड़तोड़ पांच गोलियां चलाईं. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी पिस्टल लेकर फरार हो गया.

फुलवारी शरीफ के एएसपी नारायण उपाध्याय ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 7 बजे हत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस के मुताबिक, मौके से छह खोखे मिले हैं. शुरुआती जांच में पिस्टल से गोली चलने की बात सामने आई है. मृतक के पिता का बयान भी दर्ज किया गया है.

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जमीन विवाद और संबंधों के पहलू पर जांच

पुलिस हत्या के पीछे जमीन विवाद और मृतक की पत्नी के साथ आरोपी के कथित संबंधों के पहलू की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले भी विवाद हुआ था. हालांकि, हत्या की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

आरोपी की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

आरोपी ललन शर्मा की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति के भतीजे की पत्नी के साथ कथित अवैध संबंध थे. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. महिला के मुताबिक, दोनों एक-दूसरे को गोली मारना चाहते थे. उसने यह भी कहा कि उसके पति ने ही दीपक को गोली मारी है.

पत्नी और बेटी से पूछताछ, आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी की पत्नी शोभा देवी और उसकी बेटी को हिरासत में लिया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. बताया गया है कि आरोपी बिल्डर है और जमीन के कारोबार से जुड़ा था. फिलहाल वह फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 20 Oct 2026 12:36 PM (IST)
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